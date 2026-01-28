　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

林肯號殺到中東！美宣布軍演　川普爆料：另支艦隊正駛向伊朗

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國27日宣布，將在中東地區舉行空中軍事演習，為期數日。美軍核動力航空母艦「林肯號」領軍的艦隊已抵達中東地區，根據美國中央司令部空軍司令部的說法，這場演習目的在展示「美軍在中央司令部責任區內部署、分散及維持作戰空中武力的能力」。

美國中東軍演　日期地點未公開

衛報報導，美軍這場在中東軍事演習的確切日期、地點及參與軍備細節均未對外公開，但在美伊緊張局勢升溫之際，這場軍演顯然意在展示美軍向該地區投射力量的能耐。總統川普稱，美國在伊朗附近部署一支大型艦隊，規模超越先前針對委內瑞拉的行動。

美國中央司令部空軍司令部說明，演習目的在於展示美軍在中央司令部責任區內部署、分散及維持作戰空中武力的能力，並提升資產與人員的分散部署能力、強化區域夥伴關係，為執行靈活應變做好準備。

中央司令部此前曾於26日證實，核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）率領的大型美國海軍部署已抵達中東水域，搭載數十架戰機及近5千名水兵，並由數艘配備飛彈防禦系統的驅逐艦護航。另據華盛頓郵報，美軍已把一批F-15E打擊鷹式戰機調往該區域，這批戰機所屬單位曾參與2024年4月對伊朗的空襲行動。

中央司令部稱將與中東各國聯手進行演習，並宣布計畫與巴林展開防禦操演，其中包括演練擊落無人機的能力。因為一旦美軍對伊朗發動攻擊，無人機被視為潛在的反擊威脅。

不過美軍部署也引發美國中東盟友疑慮，阿拉伯聯合大公國外交部明確表示，不會允許其領空、領土或領海被用於攻擊伊朗，強調將保持中立並致力促進區域穩定。

川普：另支艦隊正駛向伊朗

以色列時報引述路透報導指出，川普在演說時公開表示，「現在有另一支美麗的艦隊正漂漂亮亮地駛向伊朗」，希望能達成協議。

只不過川普並未針對這支艦隊更多相關細節，尚不清楚川普所提及的艦隊是已經抵達中東水域的林肯號打擊群，還是另有其他的航母艦隊。

01/26 全台詐欺最新數據

中東軍演林肯號美軍伊朗川普北美要聞

