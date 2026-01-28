美次卿：台美推進供應鏈安全、無人機認證計畫　簽署聯合聲明

▲美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）。（圖／美國國務院網頁state.gov）

記者葉國吏／綜合報導

台美於在華府舉行第6屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），雙方就供應鏈安全、無人機系統認證及投資稅務障礙等議題取得進展，並共同簽署聯合聲明，支持「矽和平宣言」原則，展現兩國在科技與經濟安全領域緊密合作的決心。

根據《中央社》報導，台美第6屆「經濟繁榮夥伴對話」於美國華盛頓舉行，台灣由經濟部長龔明鑫領軍，美方則由美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）代表。海柏格受訪時直言，這次會談重點是將雙邊共同價值化為具體合作能力，尤其針對AI、半導體及數位基礎設施等核心科技，提出多項合作行動方案。

海柏格表示，雙方在供應鏈安全、無人機系統認證、以及排除投資稅務上的障礙等議題，推動了具體計畫。他強調，台灣企業在構建可信賴科技架構上扮演不可或缺角色，這不僅強化彼此的經濟防線，也確保未來關鍵科技能在自由開放的環境下發展。

針對「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），海柏格透露，美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處已簽署聯合聲明，正式支持這項倡議，象徵兩國攜手維護AI及半導體產業供應鏈安全。海柏格也指出，持續推動EPPD，對於強化彼此競爭優勢與全球供應鏈穩定意義重大。