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日本學者：中國看俄烏戰事　應不會急著犯台

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 有專家認為中國犯台時間可能延後。（圖／路透）

文／中央社

日本沖繩國際大學副教授野添文彬說，中國看到俄羅斯因為入侵遭受全球各國批判，及看到烏克蘭現狀也明白要在短期內入侵領土並非易事等，急著犯台的可能性應該不會升高。

日本沖繩時報報導，野添說，雖然中國仍未放棄犯台意圖，但也有專家指出，犯台時間可能延後。

看烏克蘭戰事，野添關注的是日本國內有關安全保障議題的變化。他說，把烏克蘭情勢和台灣發生事態搭在一起，「會升高像是修憲、跟美國共有核武器及強化防衛能力等鷹派論調」，對利用俄國入侵烏克蘭進行日本擴軍討論表達質疑看法。

「共有核武器」（Nuclear Sharing）意指擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略。日本前首相安倍晉三2月27日在電視節目上提到「共有核武器」，認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該有禁忌。

但首相岸田文雄2月28日對此公開表示，從堅持「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）的立場來考量，日本無法同意「共有核武器」。

另外，日本自衛隊為因應中國，正在與那國島到奄美大島間的島嶼上，強化以飛彈部隊為主的相關部署。

日本軍事記者小西誠認為，近代戰爭以發射飛彈為主，一旦發生事態的話，這些島嶼將成攻擊標的；看到俄羅斯入侵烏克蘭，最大的重點果然在飛彈攻擊及其帶來的傷害。

他說，俄羅斯主要是從地面發射飛彈，「由於誤差在20公尺到30公尺左右，還是會波及民宅等處」。

小西說，一旦台灣發生事態，沖繩美軍及自衛隊設施都將成為共軍攻擊目標，預想中國不僅會從地面發射飛彈，還會從航機及艦艇上發射精準度較地面發射來得低的飛彈，屆時波及民宅等處的情況令人憂慮。

他表示，烏克蘭擁有許多讓居民避難的地下避難處所，但反觀沖繩、石垣及宮古等地，連要做這些設施的討論都沒有；在日本國內，把保護居民的工作交給地方政府，中央政府持續強化軍事設施的態度是有問題的。

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