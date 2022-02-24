快訊／苗栗女回新埔娘家群聚+3　姊妹和父親居隔陰轉陽確診

▲新竹縣新增3例本土確診，2月12日19644的母親(案19666)確診，疫調匡列居家隔離4人，其中3人居隔期陰轉陽。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心(24日)公布新竹縣新增3例本土確診，源頭為高雄案、苗栗案之跨縣市家族群聚之衍伸，均為苗栗縣案19644新埔娘家親人，在2月12日19644的母親(案19666)確診，疫調匡列居家隔離4人，其中3位在隔離期間，採檢由陰轉陽，目前安排收治在新竹縣專責醫院負壓隔離病房治療，無活動史對社區影響低。

新竹縣衛生局說明，2月12新增新埔鎮案19666，匡列4位居家隔離，其中案20320為39歲女性，為案19644妹妹，已完成國藥疫苗第1劑、科興疫苗第2、3劑接種，第1次PCR採檢陰性，23日期滿前PCR採檢CT值24，出現喉嚨癢、輕微咳嗽症狀。

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其餘2例，案20369是73歲男性，案19644的父親，已完成莫德納2劑接種，第1次PCR採檢陰性，因案20320確診，立即安排23日進行PCR採檢確診，CT值18.1，有輕微咳嗽症狀。案20370為43歲女性，案19644的姊姊，已完成BNT 2劑接種，第1次PCR採檢陰性，23日採檢確診，CT值31.5無症狀。

另外，為阻斷社區傳染源，2月15日新埔鎮文山社區活動中心社區PCR篩檢站，採檢55位均為陰性。

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