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女員工截肢只賠10萬　闆娘駁打發：只是慰問金...不夠可以再提

▲獅子大開口要2千萬?　截肢女孩爆：老闆娘不要再說謊了，拜託。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗28歲「截肢女孩」因工傷失去右小腿，指控公司只想用10萬元打發她。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、吳奕靖／高雄報導

苗栗28歲「截肢女孩」因工傷失去右小腿，指控公司只想用10萬元打發她，老闆娘還說風涼話「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」。生安通運老闆娘接受媒體訪問時澄清，1萬元是生活支出，10萬元則是慰問金，絕非王女指控的「打發」，強調公司第一次遇到重大工安意外，補償金都還在計算中，但該做的公司都會做。

高市勞工局今派員到生安通運位於林園廠區進行勞檢，生安有關倉儲、貨運等關係公司約有十多間，公司名稱雖不同，但均由謝姓父子掛名負責人。

▲▼截肢女孩,意外現場,防呆線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼王小姐因工傷失去右小腿。

▲▼截肢女孩,意外現場,防呆線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

對於「截肢女孩」出面指控雇主只想用10萬元打發、說風涼話，日前生安老闆、老闆娘也被拍下爆氣反駁：「都不是事實、麥勾共啦（台語、別再講了）」、「我們已經做成這樣」「…你們不要搞這些，我們是很善良的人」、「她住院、看護都是我們出的，出院我們也都照顧她。」、「我們這麼單純的人，不講了。」老闆娘說，一直持續付她薪水，也與她調解，但是對方開口2千萬…

「截肢女孩」王小姐接受訪問時表示，「他們是拿我團保理賠去付的，當時還跟我要資料去申請」、「住院費8000元、看護費約幾萬元、義肢約36萬，就算是他們付的，這不應該是正常的嗎，他們害我腳沒有了耶」。

王女估算截肢後的醫療、復健、生活，推出1000多萬的求償金額，未料對方的態度實在令她抓狂，才氣到改口「解除勞動契約、賠償2000萬」。

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲王小姐認為，自己因工失去了一隻腳，對方本應負責。

生安老闆娘朱小姐今日接受媒體訪問時說，1萬元是給王女住院期間的生活開支費用，並非慰問金，至於「截肢不嚴重…」等語是因為發生當下感到王女有「壞念頭」，才想以此鼓勵她、激勵她正常生活，調解當下王女提出2000萬的補償金，10萬元單純只是慰問金，並保障工作權，並不是像對方指控的「用10萬元打發她」。

朱小姐說，公司這邊也需要回來計算金額，希望事情圓滿落幕，目前也還沒算出最終的補償金額。事發第二天，公司人員就先給她1萬元，同時提醒，如果有不足可以再提，公司會再補，之後的看護、義肢也都是公司付的，薪水也是全額照付。

朱小姐說，自己也是第一次遇到這種重大事件，補償金額也都還需要時間計算，沒想到王小姐就直接上爆料，訴諸媒體、議員，事件發酵太快，自己根本來不及對應，中間都沒有跟公司溝通，公司才會想說，王小姐遭逢巨變，可能會先以療傷為優先，保險流程也還在跑，期間王小姐還有問「薪水匯了沒」，公司也持續到醫院關心她，絕非對方指控的「不聞不問」。

朱小姐解釋，王女情緒易波動，所以盡量較少去打擾她，怕刺激對方情緒，所以跟她對話也非常謹慎害怕，對話因此更注意、更少一些，但是該做的、該付的，公司都有做。

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