上海「+1例台灣輸出」近兩周已8例！　直銷傳播鏈已擴散大陸4地

▲上海再通報1例來自台灣新冠確診者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據上海市衛健委24日通報，上海通過口岸聯防聯控機制報告新增24例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中「病例1」來自台灣。從12日以來，上海已累計發現7例來自台灣的新冠肺炎確診病例，另有1例來自台灣的無症狀感染者。

通報顯示，「病例1」為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，2月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

當天上海新增的24例境外輸入確診者中，除1例來自台灣、1例來自泰國，其餘22例均來自香港。當天上海新增的8例境外輸入性無症狀感染者，其中7例也來自香港。上海目前在院治療的確診病例共289例，來自香港的就多達153例。

此外，據大陸國家衛健委24日通報，新增本土病例85例，共涉及十個省份。本土病例分別為，內蒙古40例，其中呼和浩特37例、包頭3例；湖北10例，均在武漢；遼寧8例，均在葫蘆島；廣東8例，均在深圳；四川6例，均在成都；江蘇3例，均在蘇州；廣西3例，均在防城港；雲南3例，其中臨滄2例、紅河哈尼族彜族自治州1例；北京2例，均在西城區；山西2例，其中晉中1例、忻州1例。

大陸23日還報告新增本土無症狀感染者24例，分別在雲南7例，均在臨滄；黑龍江5例，其中黑河4例、雞西1例；江蘇5例，均在蘇州；四川4例，均在成都；河北1例，在石家莊；湖北1例，在武漢；廣東1例，在深圳。

目前，大陸本土疫情部分是，由直銷業者「如新」日前在武漢舉行培訓班所引發的群聚性感染。據上海《第一財經》報導，截至23日12時，跟如新武漢培訓班相關聯的傳播鏈，已從武漢擴散至北京、青島、石家莊，陽性病例達35人，其中30人為培訓班學員，培訓班學員感染率已達45.5%。