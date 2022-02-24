快訊／放鬆防疫管制　蘇貞昌要求一定規模企業增設「防疫長」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內開始討論「與疫共存」新模式。行政院24日公布新一波的防疫放寬措施，院長蘇貞昌要求，各部會公私部門都要有防疫專責人員，如防疫長，負責緊盯宣導督導防疫做到位，若有出事，就由該人員通報相關政府單位，專責又分工，快速第一時間反應。

▲行政院發言人羅秉成24日上午召開院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



行政院長蘇貞昌表示，台灣經濟活力非常蓬勃，這樣情形下，在指揮中心研判下，可以建立經濟跟防疫並存的新模式。但有幾個條件、前提要請國人配合，第一，雖然朝向放寬管制，但疫苗打越高越好，尤其第三劑，特別是高齡者，打越多越有保護力，請高齡者及家屬盡量讓高齡者能夠打第三劑。

第二，若適度鬆綁後，確診者會增加，當然不會像新加坡一天2.6萬人、韓國一天17萬人的程度，目前是個位數，如果開放後確診有一點增加，都是輕症或無症狀，「應該要有認知，不要一開放確診者有些許增加，又拿數字比數字」，既然要經濟跟防疫並存，要付出代價，但這代價可以承受，因為Omicron大部分是輕症或無症狀，不要因為開放後確診數增加卻又無法容忍。

第三，各部會公私部門都要有專門管防疫的專責人員，如防疫長的設置，一定規模以上的企業或特定場所如百貨公司、幼兒園，要指定專人做防疫長；機關跟學校更不用說，已經有這方面的專責教育訓練，負責緊盯宣導督導防疫做到位。一有確診情形，第一時間就由該人員通報、匡列、採檢、隔離等相關工作，建立分工合作、分層負責的機制，專責又分工，快速第一時間反應。