　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／放鬆防疫管制　蘇貞昌要求一定規模企業增設「防疫長」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內開始討論「與疫共存」新模式。行政院24日公布新一波的防疫放寬措施，院長蘇貞昌要求，各部會公私部門都要有防疫專責人員，如防疫長，負責緊盯宣導督導防疫做到位，若有出事，就由該人員通報相關政府單位，專責又分工，快速第一時間反應。

▲▼行政院發言人羅秉成24日上午召開院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成24日上午召開院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

行政院長蘇貞昌表示，台灣經濟活力非常蓬勃，這樣情形下，在指揮中心研判下，可以建立經濟跟防疫並存的新模式。但有幾個條件、前提要請國人配合，第一，雖然朝向放寬管制，但疫苗打越高越好，尤其第三劑，特別是高齡者，打越多越有保護力，請高齡者及家屬盡量讓高齡者能夠打第三劑。

第二，若適度鬆綁後，確診者會增加，當然不會像新加坡一天2.6萬人、韓國一天17萬人的程度，目前是個位數，如果開放後確診有一點增加，都是輕症或無症狀，「應該要有認知，不要一開放確診者有些許增加，又拿數字比數字」，既然要經濟跟防疫並存，要付出代價，但這代價可以承受，因為Omicron大部分是輕症或無症狀，不要因為開放後確診數增加卻又無法容忍。

第三，各部會公私部門都要有專門管防疫的專責人員，如防疫長的設置，一定規模以上的企業或特定場所如百貨公司、幼兒園，要指定專人做防疫長；機關跟學校更不用說，已經有這方面的專責教育訓練，負責緊盯宣導督導防疫做到位。一有確診情形，第一時間就由該人員通報、匡列、採檢、隔離等相關工作，建立分工合作、分層負責的機制，專責又分工，快速第一時間反應。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
LIVE／擂戰鼓！普丁稱為自衛對烏東採特別軍事行動　台美股市
快訊／入境居檢放寬！　3月7日起縮減為「10+7」
快訊／普丁下令動武！　台股急殺360點
快訊／普丁宣布開戰！美股期指重挫　道瓊指跌逾7百點
男硬上母狗「3P過猛」雙亡！　死狀超詭異
幾歲送幾隻雞翅！　「3月壽星優惠」還有鮑魚吃到飽
快訊／口罩微解封3月上路！　商務客來台有條件鬆綁
記者採訪烏克蘭遭「無人機砲擊」！　差10m命中
「普丁、習近平像雙胞胎」　川普警告：下一個就是台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與疫共存代價！蘇貞昌預言「確診者會增加」：代價可以承受

政院通過駕駛未停讓行人罰6000　嚴重超速下修20公里

「主播夫妻」聯手操盤？傳許甫任民眾黨文宣部主任　陳智菡：默契無庸置疑

快訊／入境居家檢疫放寬！　3月7日起縮減為「10+7」

快訊／放鬆防疫管制　蘇貞昌要求一定規模企業增設「防疫長」

白喬茵自曝曾被使喚趴地撿耳環　張雅琴酸「哪顆蔥」：來蹭聲量？

民進黨初選禁與「9大咖」合照　他印1萬支扇子傻了：還能不能發？

勞保基金2028年將用罄　民眾黨團：加速「最低工資法」立法

被認定「涉貪罪嫌重大」　林姿妙怒喊：有人成天宴飲招待收割選戰

快訊 ／ 口罩微解封3月上路！　商務客來台檢疫鬆綁「10+7」

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

與疫共存代價！蘇貞昌預言「確診者會增加」：代價可以承受

政院通過駕駛未停讓行人罰6000　嚴重超速下修20公里

「主播夫妻」聯手操盤？傳許甫任民眾黨文宣部主任　陳智菡：默契無庸置疑

快訊／入境居家檢疫放寬！　3月7日起縮減為「10+7」

快訊／放鬆防疫管制　蘇貞昌要求一定規模企業增設「防疫長」

白喬茵自曝曾被使喚趴地撿耳環　張雅琴酸「哪顆蔥」：來蹭聲量？

民進黨初選禁與「9大咖」合照　他印1萬支扇子傻了：還能不能發？

勞保基金2028年將用罄　民眾黨團：加速「最低工資法」立法

被認定「涉貪罪嫌重大」　林姿妙怒喊：有人成天宴飲招待收割選戰

快訊 ／ 口罩微解封3月上路！　商務客來台檢疫鬆綁「10+7」

肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛

「韋鳥」韋禮安任《聲林3》飛行導師　親授比賽心法

厚煎牛排軟嫩多汁！永安平價大份量排餐　免費自助吧、濃湯無限續

與疫共存代價！蘇貞昌預言「確診者會增加」：代價可以承受

南韓大咖歌后曬婚紗照！連換7套禮服　「看著他就笑」甜蜜望未婚夫

政院通過駕駛未停讓行人罰6000　嚴重超速下修20公里

揪閨蜜住晶華！房型升等、含早餐2人5388元起「還送萬元3大禮」

學生墜樓　政大：全力協助家長處理後續事宜

「主播夫妻」聯手操盤？傳許甫任民眾黨文宣部主任　陳智菡：默契無庸置疑

畢旅領隊約14歲少女校園廁所嘿咻　還帶回家一天3次！結果懷孕了

政治熱門新聞

柯文哲新人事曝光！　「主播夫妻檔」將聯手操盤文宣輿論戰

快訊／口罩微解封3月上路！商務客來台有條件鬆綁

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

促轉會5月退場　政院修法續推轉型正義

快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　確診者這天曾赴IKEA Café

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

小商家貸款　台新推利率2.022％

政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

黃偉哲A143　幕僚：促轉會已澄清

柯文哲戴口罩一日北高！5停靠站曝光

林姿妙遭調查　李貴敏：司法不要作為執政者打擊異己的工具

林姿妙涉貪怒喊：有人收割選戰

蔣萬安撇藍白合　「政黨不該凌駕於人民利益」

打造「大南部棒球走廊」　莊瑞雄：屏東變職棒春訓重鎮

更多熱門

相關新聞

3/1起搭雙鐵客運　車廂內可飲食

3/1起搭雙鐵客運　車廂內可飲食

國內疫情趨緩，大眾運輸運具內飲食規定鬆綁，3月1日起雙鐵、公路客運、船舶及國內航班運具內開放飲食，旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

監院質疑電子圍籬空白授權　促指揮中心正視隱私權

監院質疑電子圍籬空白授權　促指揮中心正視隱私權

基隆捷運13站房價全曝光！　這站每坪15萬最便宜

基隆捷運13站房價全曝光！　這站每坪15萬最便宜

政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

鬆綁出國　專家曝還有最大難題

鬆綁出國　專家曝還有最大難題

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫懶人包紓困紓困4.0

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

【心內話】我的復仇之道

金鐘主持人「阿美族廚神」爆性侵醜聞！和解不成遭判刑1年

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面