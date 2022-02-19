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社會 社會焦點 保障人權

獨／1年半沒了一條腿與2門牙　截肢女：不想再為這家公司賣命

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗28歲「截肢女孩」因工傷失去右小腿，指控公司只想用10萬元打發她，老闆娘還酸話連連，讓她寒心，業者也透過媒體喊冤，直呼自己只是想給她正向鼓勵。面對老闆的說詞，「截肢女孩」不忍了，直言「10萬慰問金根本是同事募款，不是老闆出的」。至於老闆說要保障她的工作到65歲，她直接回嗆：「真的不想再為他賣命工作了！」

▲才撞斷2門牙也沒通報　截肢女孩實捶：10萬慰問金是員工募款。（圖／當事人王小姐提供）

▲王女拿出當時的錄影檔證明，公司給她的10萬元慰問金是員工的愛心募款。（圖／王小姐提供）

「截肢女孩」王小姐說，一開始公司拿10萬元慰問金時，就明確表示「是員工愛心捐款」，她還再三與公司確認「募款與調解沒有關係」同時錄音。截肢術後，公司給了她1萬元慰問金，即將用罄時王女再次與老闆娘提出，老闆娘則反問「難到妳吃用都要用公司嗎？」之後老闆娘又匯了1萬元到帳戶，王女則問老闆娘「這算預支嗎？」闆娘回答「是」。

王女說，過年前自己主動詢問老闆娘「請問薪水匯了嗎」，老闆娘回「10號匯」，這簡短的對話，也是兩人最近一次的對話，從過年至今，公司確實都沒主動找過她。

「調解期間，她們甚至連賠償2個字都沒有提」，王女說，還是自己幫勞方的律師問「你們是不是要付5萬或10萬的慰問金保障人家的生活日常所需」，律師詢問老闆後告知「願意付10萬元，然後保障她的工作」。

▲才撞斷2門牙也沒通報　截肢女孩實捶：10萬慰問金是員工募款。（圖／當事人王小姐提供）

▲王女拿出公司給她的募款名單，證明10萬慰問金是同事捐助的。（圖／王小姐提供）

王女拒絕對方提出調解條件，堅持解除勞動合約，以及賠償2千萬。雇主方曾向媒體喊話，「願意保障王女工作到65歲」，王女也果斷拒絕「我不想為對方工作」。

王女說，自己不是第一次對公司絕望，前年年底，自己當時還在擔任「拍照出貨員」，在工作間被堆高機撞到，2顆門牙沒了，自己已經沒了2顆門牙、一條腿，「真的夠了，一點都不想再為他賣命工作」。

王女說一開始應徵的是底薪2萬4，全勤2千元的「文書助理」，到職後卻被安排「拍照出貨員」工作，公司當時解釋，暫時只有這個職缺，所以讓她先頂替，沒想到幾個月後就發生她人生第一場惡夢、被堆高機撞飛2顆門牙。

王女切心的說，斷了2顆門牙，也是使用保險理賠，一開始甚至要求她「先墊假牙費用」，王女說自己沒錢，對方才先以公司的名義借她錢裝假牙，等理賠下來後還給公司。她寒心的說，假牙事件公司什麼都沒有，沒慰問、也沒通報職災，轉任「包裝員」後，更是萬萬沒想到，因此萬劫不復，連腿都沒了，這一年半的「生安經驗」，再也不想多延續一日。

▲▼苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎到截肢女孩家中探視。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲王女說，自己在「生安」沒了2顆門牙、一條腿，真的夠了，決不會接受回去上班的條件。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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