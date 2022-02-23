新竹風吹飛「屋頂鐵皮」　砸中路旁BMW！車頂大洞好心痛

記者陳凱力／新竹報導

新竹有車主將車輛停在路邊，結果強勁的新竹風，竟然把附近鐵皮吹飛，直接砸到百萬雙B名車，造成車頂嚴重凹陷，維修費恐需要好大一筆，還好當時車上沒人，也算不幸中的大幸。

▲監視器畫面拍下鐵皮被吹落砸向車頂的一瞬間。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



事發地點就在新竹縣竹東鎮大同路的一處民宅間，路旁停了不少車輛，20日早上11時，附近一處工地正在修繕鐵皮，沒想到不堪強風吹襲，整片掉了下來，砸中一台BMW F30，車主將畫面PO上網，直呼真的很危險，他也強調，鄰居間大家都很和氣，只是想呼籲、提醒大家這種天氣要注意安全，沒有責怪的意思。

只是工程單位沒有將鐵皮固定好，砸到路邊百萬車輛，這下要負擔車輛的維修費，恐怕可不少，萬幸的是還好車上當時沒人，也沒有路過車輛，否則如果被鐵皮砸到，後果恐怕不堪設想。

▲BMW屋頂被鐵皮砸出一個大凹洞，恐需鉅額修車費。

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