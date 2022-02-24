快訊 ／ 口罩微解封3月上路！　商務客來台檢疫鬆綁「10+7」

▲3月將放寬防疫政策。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院院長蘇貞昌24日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為報告」。衛福部表示，全球疫情已過高峰趨緩，惟仍嚴峻；國內疫情雖有本土病例出現，但逐漸穩定可控。為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，3月1日起疫情警戒標準將放寬戴口罩，入境商務客也將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天。

衛福部評估，Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準，並自3月1日至31日適度放寬防疫措施；另自3月7起，先調整入境檢疫政策。

衛福部指出，3月1日起疫情警戒標準將放寬戴口罩，高鐵及台鐵等運具內飲食，賣場、超市及市場試吃，及宴席逐桌敬酒等規範。

入境檢疫政策部分，將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩；另同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由我國邀請單位申請入境。

衛福部呼籲，防疫規定的放寬，是國人與政府共同努力且積極配合的結果，防疫成果固守不易，「請國人不忘儘速完成COVID-19疫苗接種和主動落實防疫措施，才能獲得保護力與防護，逐步恢復正常生活，及各項經濟、旅遊活動。」

▼行政院宣布3月1日起鬆綁口罩、放寬防疫標準。（圖／行政院提供，下同）

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