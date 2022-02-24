孫哭鬧吃餅止餓　嬤道歉遭列車長斥「他是人吧？是人就要遵守」

▲孫子肚子餓哭鬧，阿嬤拿餅止餓。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者施怡妏／綜合報導

因應疫情升溫，搭乘台鐵、高鐵禁止飲食，不過小朋友肚子餓是否能通融？一名阿嬤帶著約2歲大的孫子搭車，過程中小朋友疑似因為肚子餓吵鬧，於是阿嬤拿出一包小餅乾餵食，結果被列車長看到，阿嬤連忙道歉，但列車長卻指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守」，讓一旁的乘客看傻，認為列車長不通情理。

有網友在「爆怨2公社」發文，日前從花蓮搭火車到台東，隔壁坐著一對祖孫，小朋友看起來約2歲左右，小朋友一路上都戴好口罩乖乖坐好，約1小時候小朋友肚子餓吵鬧，阿嬤安撫「乖，快到家了，等等回家吃」，但小朋友仍持續哭鬧，無奈之下，阿嬤便拿出一包餅乾開始餵食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時，列車長剛好出現，對阿嬤不客氣地指責「你知道車上不能飲食嗎？」阿嬤把餅乾收起來趕緊道歉，表示小朋友肚子餓，先吃餅乾止餓，不過，列車長卻不通情理，還指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守」，雖然廣播有說特殊情況可食用，但是必須先跟列車長告知，「如果我通融，我對其他乘客無法交代」。

▲阿嬤道歉但列車長卻不領情，還指責「是人就要遵守」。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO聽到後超傻眼，「這句話很傷人，列車長你都不出現，叫人去哪跟你報備？」看著阿嬤的身影，內心滿滿的心疼，「法規也是講法、理、情，整件事情列車長你遵守你的職責沒錯，但是，用詞有需要這樣不客氣嗎？道歉了還咄咄逼人，或許你們會說若感染會害到誰，所以我無法挺身而出為阿嬤說什麼 」，只希望疫情早日退散，恢復正常生活。

貼文一出，有網友也抱不平，「每個人都該遵守相關規定沒錯，問題2歲的小朋友是懂什麼，阿嬤也努力安撫也一直道歉了，如果放任小朋友不管是否又要被罵沒在管，互相體諒和理解阿」、「車上沒有廣播告知乘客，需向列車長報備過才能吃呀！」

不過，也有人認為，列車長也有為難之處，只是態度可以好一點「小孩肚子餓是沒有辦法控制的，列車長也是按照規定的辦理，只是態度可以再更好ㄧ點，婉轉的吿知」、「列車長也難為，不處理被投訴，處理了又要被說話，我們看到只有一例，但他們一天可能已經處理好幾次類似案例」、「我認為各有各的立場，只能說列車長沒EQ」。