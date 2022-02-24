　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孫哭鬧吃餅止餓　嬤道歉遭列車長斥「他是人吧？是人就要遵守」

▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲孫子肚子餓哭鬧，阿嬤拿餅止餓。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者施怡妏／綜合報導

因應疫情升溫，搭乘台鐵、高鐵禁止飲食，不過小朋友肚子餓是否能通融？一名阿嬤帶著約2歲大的孫子搭車，過程中小朋友疑似因為肚子餓吵鬧，於是阿嬤拿出一包小餅乾餵食，結果被列車長看到，阿嬤連忙道歉，但列車長卻指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守」，讓一旁的乘客看傻，認為列車長不通情理。

有網友在「爆怨2公社」發文，日前從花蓮搭火車到台東，隔壁坐著一對祖孫，小朋友看起來約2歲左右，小朋友一路上都戴好口罩乖乖坐好，約1小時候小朋友肚子餓吵鬧，阿嬤安撫「乖，快到家了，等等回家吃」，但小朋友仍持續哭鬧，無奈之下，阿嬤便拿出一包餅乾開始餵食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時，列車長剛好出現，對阿嬤不客氣地指責「你知道車上不能飲食嗎？」阿嬤把餅乾收起來趕緊道歉，表示小朋友肚子餓，先吃餅乾止餓，不過，列車長卻不通情理，還指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守」，雖然廣播有說特殊情況可食用，但是必須先跟列車長告知，「如果我通融，我對其他乘客無法交代」。

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,區間快車,區間車,電聯車,通勤列車,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲阿嬤道歉但列車長卻不領情，還指責「是人就要遵守」。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO聽到後超傻眼，「這句話很傷人，列車長你都不出現，叫人去哪跟你報備？」看著阿嬤的身影，內心滿滿的心疼，「法規也是講法、理、情，整件事情列車長你遵守你的職責沒錯，但是，用詞有需要這樣不客氣嗎？道歉了還咄咄逼人，或許你們會說若感染會害到誰，所以我無法挺身而出為阿嬤說什麼 」，只希望疫情早日退散，恢復正常生活。

貼文一出，有網友也抱不平，「每個人都該遵守相關規定沒錯，問題2歲的小朋友是懂什麼，阿嬤也努力安撫也一直道歉了，如果放任小朋友不管是否又要被罵沒在管，互相體諒和理解阿」、「車上沒有廣播告知乘客，需向列車長報備過才能吃呀！」

不過，也有人認為，列車長也有為難之處，只是態度可以好一點「小孩肚子餓是沒有辦法控制的，列車長也是按照規定的辦理，只是態度可以再更好ㄧ點，婉轉的吿知」、「列車長也難為，不處理被投訴，處理了又要被說話，我們看到只有一例，但他們一天可能已經處理好幾次類似案例」、「我認為各有各的立場，只能說列車長沒EQ」。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

ET快訊
快訊／入境居檢放寬！　3月7日起縮減為「10+7」
快訊／普丁下令動武！　台股急殺360點
快訊／普丁宣布開戰！美股期指重挫　道瓊指跌逾7百點
男硬上母狗「3P過猛」雙亡！　死狀超詭異
幾歲送幾隻雞翅！　「3月壽星優惠」還有鮑魚吃到飽
快訊／口罩微解封3月上路！　商務客來台有條件鬆綁
記者採訪烏克蘭遭「無人機砲擊」！　差10m命中
「普丁、習近平像雙胞胎」　川普警告：下一個就是台灣
快訊／防疫鬆綁！3月起搭雙鐵、客運「車廂內可飲食」
快訊／普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動
恐怖影像曝！載女兒返校　「雨中打滑撞車」妻送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生墜樓　政大：全力協助家長處理後續事宜

朋友圈「零關聯」卻變情侶　她納悶IG怎麼認識？網點關鍵：回限動

孫哭鬧吃餅止餓　嬤道歉遭列車長斥「他是人吧？是人就要遵守」

228連假降雨趨勢出爐！這1天「冷空氣攪局轉涼」隔天又爆熱

228連假省道21條地雷路段曝！　10觀光景區易壅塞、蘇花改清晨開始塞

快訊／防疫鬆綁！3／1起搭雙鐵、客運「車廂內可飲食」

炸鍋了！逾5千考生未簽名扣分　大考中心遭批「宣導不力、惡劣」

快訊／縮短檢疫天數、開放商務客細節　陳時中14:00說明

歸剛欸！妹子「剩1件XL」崩潰：好啊再下啊　網勸翻面穿笑歪

機車沒立中柱、側柱照停！女騎士見真相傻眼　網：天冷取暖？

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

學生墜樓　政大：全力協助家長處理後續事宜

朋友圈「零關聯」卻變情侶　她納悶IG怎麼認識？網點關鍵：回限動

孫哭鬧吃餅止餓　嬤道歉遭列車長斥「他是人吧？是人就要遵守」

228連假降雨趨勢出爐！這1天「冷空氣攪局轉涼」隔天又爆熱

228連假省道21條地雷路段曝！　10觀光景區易壅塞、蘇花改清晨開始塞

快訊／防疫鬆綁！3／1起搭雙鐵、客運「車廂內可飲食」

炸鍋了！逾5千考生未簽名扣分　大考中心遭批「宣導不力、惡劣」

快訊／縮短檢疫天數、開放商務客細節　陳時中14:00說明

歸剛欸！妹子「剩1件XL」崩潰：好啊再下啊　網勸翻面穿笑歪

機車沒立中柱、側柱照停！女騎士見真相傻眼　網：天冷取暖？

學生墜樓　政大：全力協助家長處理後續事宜

「主播夫妻」聯手操盤？傳許甫任民眾黨文宣部主任　陳智菡：默契無庸置疑

畢旅領隊約14歲少女校園廁所嘿咻　還帶回家一天3次！結果懷孕了

板橋新巨蛋傳墜樓意外！　民眾路過嚇壞急報警

3國安特勤捲私菸案遭調職　退休金大縮水近2千萬...求國賠吞敗

陸兩銀行宣布「停辦現金業務」　官媒警告：將失去安身立命基礎

快訊／入境居家檢疫放寬！　3月7日起縮減為「10+7」

彭政閔現身穀保、平鎮大戰　看林盛恩飆速：好像增菘瑋

戀綜CP剛官宣認愛！男方冒出女友嗆「當我不存在嗎」開房對話紀錄曝光

俄烏衝突加劇！美期指急殺700點　台股跳水跌逾360點

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

【心內話】我的復仇之道

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

特斯拉駕駛國道睡到歪頭　畫面曝光！

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出酥胸」神到IG了

桃園加碼五倍券200換2000　網友哀號：早用完了

黑心泡菜「長滿蟲卵」　台灣好市多有賣同款

開戰在即　旅烏台人須冒險到莫斯科代表處

北北基大雨　新竹以南「太陽公公」終於上班

女大生崩潰　噁室友半年不清垃圾

回婆家坐月子！老公竟要求「進廚房幫忙」

2022.2.22日曆「1分析」準到怕！網全瞪大眼

更多熱門

相關新聞

歸剛欸！妹子「剩1件XL」崩潰：好啊再下啊

歸剛欸！妹子「剩1件XL」崩潰：好啊再下啊

今年春雨有多狂？中央氣象局統計，台北1、2月降雨天數創下24年最多紀錄，僅6天完全沒下雨，基隆更是只有1天無雨，看著陰灰的天空，不少北部人也跟著超鬱卒。就有一位女網友在臉書《爆怨2公社》貼出一張照片，崩潰抱怨連續下雨會遇到的一個狀況，讓網友笑翻，「翻面還可再穿一天！」

聯電：蘇州和艦廠今起復工　員工多次篩檢皆陰性

聯電：蘇州和艦廠今起復工　員工多次篩檢皆陰性

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

「捌伍添第」白停業了？　北市：中央判舊案

「捌伍添第」白停業了？　北市：中央判舊案

北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

關鍵字：

台鐵新冠疫情爆怨2公社

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

【心內話】我的復仇之道

金鐘主持人「阿美族廚神」爆性侵醜聞！和解不成遭判刑1年

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面