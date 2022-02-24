蘇貞昌預言「確診者會增加」　與疫共存「代價可以承受」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內開始討論「與疫共存」新模式，行政院24日公布3月起新一波的防疫放寬措施，院長蘇貞昌說，若適度鬆綁後，確診者會增加，「應該要有認知，不要拿數字比數字」；蘇貞昌強調，既然要經濟跟防疫並存，就會付出代價，「但這代價可以承受，因為Omicron大部分是輕症或無症狀」。

蘇貞昌表示，台灣經濟活力非常蓬勃，這樣情形下，在指揮中心研判可以建立經濟跟防疫並存的新模式。但有幾個條件、前提要請國人配合，第一，雖然朝向放寬管制，但疫苗施打率越高越好，尤其第三劑，特別是高齡者，打越多越有保護力，請高齡者及家屬，盡量讓高齡者能夠打第三劑。

接著蘇貞昌提到，若適度鬆綁後，確診者會增加，當然不會像新加坡一天2.6萬人、韓國一天17萬人的程度，目前是個位數，如果開放後確診有一點增加，都是輕症或無症狀，「應該要有認知，不要一開放確診者有些許增加，又拿數字比數字」。

蘇貞昌強調，既然要經濟跟防疫並存，就要付出代價，「但這代價可以承受」，因為Omicron大部分是輕症或無症狀，不要因為開放後確診數增加卻又無法容忍。

第三，各部會公私部門都要有專門管防疫的專責人員，如防疫長的設置，一定規模以上的企業或特定場所如百貨公司、幼兒園，要指定專人做防疫長；機關跟學校更不用說，已經有這方面的專責教育訓練，負責緊盯宣導督導防疫做到位。

蘇貞昌說，若一有確診情形，第一時間就由該人員通報、匡列、採檢、隔離等相關工作，建立分工合作、分層負責的機制，專責又分工，快速第一時間反應。

蘇貞昌表示，指揮中心建議從3月7日起，隔離時間從14天縮短為10天，也有條件開放商務人士入境，「我們做好準備向前走，大開放，這些就會比較安心，也比較足以因應」。

蘇貞昌也提醒，每一個「個人」都要負責管好自己，尤其是「自主」，不論是自主健康管理、自主居家隔離，無論什麼，最後都是「自主」，自己要負最高責任，才不會讓整個社會為防疫付出太高的成本。

蘇貞昌說，這次防疫證明2年多來國民有充分配合，難免還是有極少數害群之馬，大家都要誠實負責、照規矩，若有違反就重罰，請法務部要立刻執行，像防止非洲豬瘟，不是罰單開了就結束，要執行到位才結束，要培養大國民，防疫才會從國家得到第一名到每一個人都是第一名，每個人都是安全的，可以進階到更好的階段。