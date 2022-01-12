米蘭跨年夜至少9名女子遭性侵　義國警方搜捕18匹狼！

▲義大利米蘭跨年夜，驚傳淫狼群起犯案。(圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》11日報導，義大利跨年夜驚傳淫狼群出沒！米蘭街頭發生至少9名女子遭性侵案件，義國警方進行調查後，鎖定了18名嫌犯，並於11日展開突擊搜捕行動。這宗新聞不禁讓人想起2016年在德國科隆發生的跨年夜集體性侵案。

米蘭警方表示，他們已經確認了15名年輕男子和3名未成年男孩的身分，年齡在15到21歲之間，他們是警方在米蘭和北部城市杜林展開突擊搜捕的目標。據知涉案嫌犯為外國人或北非裔義大利人。

米蘭警方發表聲明說，跨年夜在米蘭大教堂廣場附近性侵女子的多名年輕男子已經被確認身分。透過監視器畫面、證人證詞和社群媒體追蹤，警方拼湊出當晚針對9名年輕女性的「三起不同的性暴力案件」。

警方和檢察官表示，他們調查發現跨年夜在米蘭大教堂廣場發生了3起性侵案。在其中一起案件中，一名19歲女子跟友人一起慶祝跨年，卻在凌晨1點30分左右遭到一群年輕人的性攻擊。她的友人及時逃脫，但受害人在被襲擊超過一分鐘後才獲救。

義大利「安莎通訊社」(ANSA)報導，其他受害者當中還有兩名20歲的德國遊客，她們被推到護欄上後遭到性騷擾。其中一名受害女子說，「我意識到他們在摸我。我們想逃跑，但他們人數太多了。我們試圖把他們推開，我的朋友打了他們，對他們搧耳光，他們卻依然笑著繼續攻擊我們。我感覺有15隻手在我身止亂摸。」

這名德國年輕女子抱怨說，當地執勤員警能提供的幫助很少。當她們試圖用英語解釋發生在自己身上的事情時，那些員警員也聽不懂。

▲米蘭大教堂廣場在跨年夜傳出多起性侵案，執勤員警能提供的幫助卻很少。（示意圖／路透）

「英國廣播公司」(BBC)報導說，另一名女孩在廣場附近的街道上遇襲。而在當地媒體發布的監視器畫面中，有一段畫面顯示兩名年輕女孩被一群男子推擠到警方設置的路障上。她們奮力把這些人推開，掙脫出來後跑到廣場邊向穿著防暴裝備的員警面前求救。

報導指出，上述一連串性侵事件連續幾天成為米蘭當地的頭條新聞，引發了民眾對女性在義大利遭受性暴力的擔憂。其中一名受害人告訴「安莎通訊社」說：「我希望正義能得到伸張，希望警方能很快找到襲擊我們的人。」

這宗新聞讓人想起2016年在德國科隆發生的跨年夜集體性侵案，它後來被證實是有組織性犯罪。當時涉案者超過1000人，當中多為北非裔的年輕移民，他們犯下強暴、性侵、搶劫等多項罪行，受害女性多達1200人。