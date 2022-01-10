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小模想圓明星夢...試鏡遭下藥脫褲！　惡狼經紀人下場曝

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子想圓明星夢險遭下藥性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

女子小夢（化名）想圓明星夢，被陳姓經紀人以拍戲為由騙到高雄，沒想到陳姓經紀人竟是一匹狼，趁著晚上餵小夢安眠藥和FM2毒品企圖性侵，小夢在半昏迷狀況下奮力抵抗逃過一劫，事後陳男被依妨害性自主罪起訴，一審判他徒刑6年，陳男不服上訴，高雄高分院審理後駁回上訴，維持原判。可上訴。

判決指出，陳姓經紀人佯稱介紹拍攝工作機會給小夢，在2018年4月20日晚上，到高鐵左營站載小夢母女後，謊稱試鏡地點在軍區內，其母不可進入，請她先返回台北，然後對小夢說隔天再去試鏡現場，先到他新興區家裡休息。

小夢雖然覺得怪怪的，但仍配合陳男的要求，但其母則為了小夢的安全，要求小夢整晚手機必須與夜班工作的阿姨保持通話，以防意外，沒想到隔天凌晨3點到7點間，陳男4度進入小夢的房間，騙說她體溫高拍戲不好看，拿FM2和安眠藥給她服用。

小夢吃了藥物後整個人昏昏沉沉沒有力氣，陳男趁機脫了小夢的內褲準備硬上，小夢驚醒後用剩餘的力氣反抗，大喊「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不行」、「不要碰我」，慌亂中還抓了陳男的內褲想遮掩身體，小夢的阿姨從電話中聽到呼喊聲，也透過電話喝止。

陳男見事跡敗露，只好將小夢載到火車站搭車返家，小夢隨即在親友陪同下報案，陳嫌到案後辯稱是因為小夢一直睡不著，怕影響拍戲，才提供並告知是安眠藥，而且也沒有性侵，只是親吻嘴唇安慰她。

一審時法院以藥劑強制性交未遂罪判陳男徒刑6年，陳男不服上訴，高雄高分院審理後，認為小夢指證歷歷，且體內驗出毒品反應，不採信陳嫌說詞，駁回陳男上訴，維持原判決6年的刑度，全案可上訴。

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