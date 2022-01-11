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男大生信義區撿屍醉女帶進草叢性侵　還誣賴3友人把風！

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男大生信義區撿屍醉女，二審獲判緩刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

謝姓男大學生2019年間清晨約友人吃早餐，一行人在信義區路旁撞見喝到爛醉、胡言亂語的女子小比（化名），謝男獨自上前攀談，其他人則在一旁打手機電玩等候，最後竟發現謝男與小比在草叢間衣衫不整，原來謝男乘機性侵小比。偵查時，謝男還誣賴說其他友人都知情，是幫他把風。一審將謝男判刑3年2月，上訴二審後，雙方達成和解，謝男獲改判2年、緩刑5年。可上訴。

判決指出，本案發生於2019年10月間，謝男與3名學長、學弟於信義區夜店遊樂後，相約吃早餐。清晨5點多，一行人在信義路松高路旁，撞見服裝不整、胡言亂語的醉女小比。謝男主動上前搭訕，其餘人則拿出手機，在一旁打手機遊戲。等到不耐煩，回頭一看，才發現謝男與女子並不在原地，上前一瞧，這才在草叢中發現謝男與小比正在摟摟抱抱。

朋友詢問謝男做了什麼，謝男堅稱「這種違法的事情我不敢做」，之後又轉頭對另名朋友說「我擔心被監視器拍到，要去案發地看附近有無監視器。」一夥人趕緊將女子衣服穿好，再以女子手機打電話聯絡親友前來接回。女子略為清醒後，看到自己衣衫不整，又有4名大男生在一旁，驚覺有異，待親友到場後，隨即報警處理。警方循線逮捕4人。

檢警偵查時，發現女子下體驗出謝男的DNA，謝男坦承性侵，還說自己3名朋友知情，幫他把風。不過其餘3人否認犯案，檢方也根據現場監視器畫面，發現僅謝男單獨一人與小比進入草叢，其餘人在一旁看手機，並非把風；另外再根據其他友人間催促吃早餐的訊息，認定僅謝男一人性侵，提起公訴。

一審法院審理時，謝男提出50萬元打算和解，但小比不接受，一審法院因此將謝男判處有期徒刑3年2月。案件上訴二審，高等法院審理後，謝男提高和解金，雙方達成和解。全案於11日宣判，高院改判謝男有期徒刑2年、緩刑5年，但須服200小時的義務勞務。可上訴。

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