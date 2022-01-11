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誘簽「絕對服從契約」罰全裸打手槍　5少男慘淪惡師性俘虜

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高中男學生遭誘簽「絕對服從契約」，淪為惡師的性俘虜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北某高中1名方姓國文老師從2017年底起，以督促課業進步為名，誘5名男學生簽下「絕對服從契約」，任由他體罰全裸做伏地挺身、模仿日式性虐「綁縛」手腳，方男甚至撫弄學生下體、要學生手淫給他看，還拍照錄影留存，方男一概否認，辯稱只是陪學生「進行一個下決心的儀式」，新北地院不採信，依利用權勢猥褻等12罪合併判刑12年6月，可上訴。

判決指出，方男擔任本案被害男學生其中4人的高二班導師，1人是他在別班的國文科學生。方男利用被害人想考取理想大學科系但課業面臨瓶頸，或施展心理問話技巧，套出學生喜歡哪個女孩之類小秘密等機會，自稱可特別督促課業或保守秘密，誘使5名被害男學生簽下「絕對服從契約」，宣示聽命於他。

被害學生有人覺得有趣，有人很認真，都答應簽約「賣身」給方男，違約受罰時才驚覺方男不是鬧著玩的。方男從2017年12月起，只要簽約男學生成績沒達標、不服從他指示，就叫到教室、教師研究室或校園偏僻處，命男學生全裸做伏地挺身、跪在他面前懺悔，或讓他學日本成人片用膠帶綑綁手腳，方男順勢用塑膠尺輕打學生屁股，進而動手撫弄學生下體。

方男甚至要學生在他面前手淫，邊看邊拍照錄影留存，還不准血氣方剛的學生瞞著他打手槍。被害男學生一聽到方男說「似乎該聊天了」，就緊張害怕，苦不堪言卻羞於啟齒求助，1名男學生受不了委屈，前年（2020年）向父親哭訴實情，父親落淚安慰兒子「相信老師」這件事沒有錯，錯的是「老師的行為」，並憤而提告揭發。

被害男學生指稱，方男通常會預告要「執行一個儀式」、要脫光衣服，還放話「如果地獄很恐怖，那考差更恐怖」、「我真的會很殘暴，你會超慘、超沒尊嚴、超累」，但方男又會故做不介意「如果不打算『賣』（指賣身）了，可以取消，我不會生氣」、「但不要說你不是自願的」，逼得他們為了請方男協助課業過關，必須心甘情願絕對服從。

被害男學生說，方男還要他們說出何時第一次自慰、下體尺寸大小等秘密，甚至自拍穿女僕裝，後來有人遭方男處罰前，跟同儕露了口風「幫我默哀」、「大概會在教室看到我的屍體」，同學之間議論紛紛，方男聽到消息，警告他們「繼續裝死，記住什麼事都沒有」。

方男事發被停職，到案一概否認犯行，辯稱陪學生「進行一個下決心的儀式」，是學生自己脫掉衣服、綑綁自己，他沒摸學生下體，只用「愛的小手」對學生搔癢，拿手機做個拍照動作但沒真的拍，是學生自拍手淫影片分享給他看，學生卻對他挾怨報復。

法官從被害學生跟方男的對話紀錄，認定方男以輔導課業之名滿足私慾，把被害學生當成俘虜，被害學生屈從老師權威，甚至以「不希望開同學會沒有老師可以邀請」為由不舉發，可見方男嚴重戕害學生人格、身心健全發展，玷污為人師表所強調的愛與品德，又無悔意，依利用權勢猥褻、違反《兒童及少年性剝削條例》等12罪，合併判刑12年6月，可上訴。

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