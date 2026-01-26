譏盟軍在阿富汗躲後方挨批　川普隔天改口：英軍英勇戰士

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前評論北約（NATO）部隊在阿富汗戰爭中的角色，稱部分歐洲盟軍「避開前線」，言論在英國與歐洲引發強烈反彈。英國首相施凱爾形容相關說法「侮辱且令人震驚」。爭議延燒後，川普隔天改口，公開盛讚英國士兵「英勇」，強調他們是真正的戰士。

川普言論惹怒重要盟友英國

路透社報導，川普日前指稱歐洲部隊在阿富汗作戰期間未承擔主要戰鬥任務，立即引發英國與多國不滿。阿富汗戰爭期間，英國共有457名軍人陣亡，成為自1950年代以來傷亡最慘重的海外戰事之一。

在戰事最激烈的幾年間，英國主導北約盟軍於阿富汗南部海曼德省（Helmand）的作戰行動，該地被視為當時最艱困、風險最高的戰區之一，同時英國也是美國在伊拉克戰爭中的主要盟友。

川普改口

爭議發生後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，英國士兵「偉大且非常英勇」，並指出在阿富汗陣亡的457名英軍與眾多傷者，是美英之間「堅不可摧的連結」。

英王查爾斯和英國首相施凱爾發聲

英國《週日太陽報》報導，英國國王查爾斯三世已對川普最初談話表達關切，相關立場轉達給川普。白金漢宮未對此置評。

一向避免公開直接批評川普的施凱爾，罕見以強烈措辭回應。英國首相辦公室表示，施凱爾已就此事與川普通話，強調英美士兵曾在阿富汗並肩作戰，許多人為此付出生命，「這些犧牲不容被遺忘」。

川普言論也遭退伍軍人團體抨擊。他日前接受福斯財經新聞網節目專訪時表示，美國「從未真正需要」北約，並指盟國在阿富汗作戰時「有點避開前線」。

曾兩度赴阿富汗服役的英國哈利王子也發表聲明指出：「這些犧牲值得我們以誠實與尊重的態度去談論。」