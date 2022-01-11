交友軟體「優質男」變性侵魔　連續硬上女大生！她痛斥：根本怪物

▲國外一名男子利用交友軟體邀約女性，假意尋求戀愛對象，卻多次實施性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國31歲前軍人羅德威爾（Tom Rodwell）近日被法院判處終身監禁，他坦承2017年到2020年的3年時間內對5名受害者犯下10項性侵罪行，另有1項性侵未遂與性騷擾。這些被害女性都是他透過交友軟體結識的，其中3人是女大生。法官當庭痛批他是冷血的性侵犯，其中一名受害人更形容他簡直是個怪物。

根據英國BBC、《每日郵報》報導，此前並無前科的羅德威爾曾是英國皇家海軍與英國稅務海關總署職員，2018年曾被指控性侵但無罪釋放。克利夫蘭警察局家暴部門人員表示，他最初給人的印象是「完美的交往對象」，受害人不僅在身體方面受傷害，在情感上也被他操縱，他會在剛認識不久就向她們求婚，希望生孩子，然而，很快地，他會開始進行操縱，讓她們產生自我懷疑。

▲31歲的羅德威爾（Tom Rodwell）臉部、頸部有明顯刺青。（圖／翻攝自推特／Cleveland Police）

檢方表示，他在2017年利用交友軟體聯繫了第一名受害女大生，先後對她進行4次強制性行為，羅德威爾不僅會嘲弄她患有憂鬱症和焦慮症，藉口自己喜歡「粗暴的性愛」，對她施以暴力虐待，但羅德威爾從未意識到或在乎是否需要徵得女方同意。

同年，羅德威爾又結識了第二名受害女大生，兩人第一次見面時羅德威爾丟掉了她的避孕藥，第二次見面女方同意發生性關係，但當羅德威爾開始變得強硬、出手打她時，身體條件的差距讓她無法停止這長達30分鐘的折磨，事後，羅德威爾還傳訊息問她，「我何時能再性侵妳？」

第三名受害人也是學生，她指控羅德威爾一再拒絕使用保險套，在性方面表現粗暴，她不僅留下瘀傷，甚至在性愛過程中被猛擊後腦，一個晚上會被毆打4、5次，差點以為自己將因此喪命。第四名受害者在約會途中失去意識，在飯店醒來後遭到性侵。第五名受害者也描述了多次遭性侵的證詞，「我在自己家裡被一個怪物囚禁，他從未考慮我的感受，我不得不住在曾經遭受身體、精神與性虐待的房子裡，每天想起這些事。」

法官沃森（Paul Watson）在法庭上痛斥，羅德威爾是一個冷血無情的性侵犯，沉迷於對女性的權力感，唯一在乎的就只有自己的滿足感，對女性來說是「重大危險」，使受害人留下數年時間才有機會復原的長期創傷。最終，沃森判處他無期徒刑，最少須服刑12年才能申請假釋。