吃掉對方生殖器獲得性高潮　德國食人魔被判無期徒刑

▲史特凡 R.(左)與受害人Stefan Trogish 。（圖／臉書與柏林警方檔案照片）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，德國一名42歲的數學及化學教師因為「食人動機」殺人，8日被柏林地方法院判處無期徒刑。 報導稱，獲法院隱藏其姓氏的食人魔史特凡R.被控於2020年9月在自己的公寓內殺害一名43歲男子、同時因為犯下「擾亂死者安寧」等罪名而被判刑。

法庭認定，史特凡R.殺死受害者是為了透過殺人行為以及殺人之後吃掉對方的生殖器來「獲得性高潮」。巧的是，受害人的名字也叫史特凡(Stefan Trogish)。

法院的調查結果顯示，史特凡R.與職業為機械工程師的被受害人在一個網路約會平台上認識，之後被害人同意在被告位於柏林的公寓見面。據指出，兩人可能有發生性行為。後來史特凡R.在公寓裡給受害人注射了鎮靜劑，並且將他分分屍，企圖割下他的生殖器吃掉。目前仍無法確定被告是否真的達成此一特定的企圖，但法院表示，「可能性很高」。

▲新聞史上最轟動國際的食人魔：在荷蘭殺害並吃掉女同學的佐川一政。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官辦公室之前表示，史特凡R.「將被害人誘入陷阱」，並且跟其他性伴侶交談時多次提出吃掉對方的想法，「藉此滿足他的幻想」。

據報導，史特凡R.將受害人分屍後，把部分屍體丟棄在德國首都柏林的潘科區附近，但屍體最終還是在謀殺案發生幾周後被人發現。在盤問一系列證人並且對被告進行精神評估之後，法院得出結論，被告的行為是出於「食人的動機」。由於史特凡R.被判犯下「特別嚴重的罪行」，因此他無法在德國服刑滿15年後自動獲得假釋。不過，上述判決並非最終判決，被告仍然可以上訴。

CNN指出，這已非德國第一次發生食人案件。2006年，一名叫邁維斯(Armin Meiwes)的男子因為吃掉在網路上認識的一名男子而被判謀殺，之前他曾在暗網上發文徵求願意被吃掉的人。2015年，德國一名員警也因為把一名在網路「食人論壇」上認識的男子謀殺和分屍，最後遭到判刑。