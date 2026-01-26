霍諾德為何不怕高？　醫師解密「大腦恐懼」運作真相

記者柯沛辰／綜合報導

霍諾德徒手攀登台北101引發全球話題，外界也不禁好奇「為何他不會害怕？」讓他的大腦與心理狀態成為神經科學討論的焦點。對此，精神科醫師楊聰財指出，儘管每個人天生確實存在差異，但霍諾德的表現無疑是長年訓練的成果。

腦掃描曝杏仁核反應低 恐懼訊號被壓制

根據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，霍諾德2016年曾接受科學家的腦部掃描，結果顯示他腦中負責偵測潛在威脅、觸發情緒反應與壓力的「杏仁核」（Amygdala），在面對刺激時幾乎沒有明顯反應，推測可能是天生恐懼反應較低，或是「前額葉皮質」的調節能力特別強大，能有效壓制恐懼訊號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊聰財指出，杏仁核不是掌管恐懼的「總司令」，比較像是威脅偵測器+情緒處理器，目的是快速掃描危險、啟動身體反應，標記恐怖經驗，避免下次再犯，所以它仍隨時被前額葉皮質監控與調節。儘管不同人之間的天生差異確實存在，但這並不代表「不會害怕」，而是需要更強烈、更陌生、更失控的刺激，才會啟動恐懼系統。

「恐懼消退」與去敏化 練出專一恐懼系統

至於「不會害怕」是否可以後天養成？霍諾德本人曾在節目上表示，這是他長期練習的結果，「只要對某種刺激接觸得夠多，你就會脫敏。所以不是我的杏仁核不運作，而是那種程度的刺激還不足以觸發它。」

對此，楊聰財解釋，這個過程叫做「恐懼消退」與「去敏化」，霍諾德的杏仁核被「教育過了」，前額葉對「高度、攀爬、失足風險」有極強的控制與預測能力，但由於訓練情境高度專一，所以霍諾德不一定在所有事情上都「不怕」，只是有一套被精準調校過、高度成熟的恐懼系統。

男女不是誰更不怕 是調節路徑不同

外界刻板印象常覺得「男生比女生恐懼感更低」，其實不是「男生比較不怕」，而是「恐懼表現型態與調節方式不同」。楊聰財指出，男性睪固酮較高，這與風險承擔、抑制恐懼反應有關，女性的雌激素則會影響杏仁核活性，對恐懼與焦慮反應更敏感。

楊聰財透露，男女雙方大腦運作方式有差異，研究顯示，女性在恐懼刺激下，與記憶、情緒處理區連結更強；男性則更常用行動抑制恐懼，或直接「切斷感受」。這無關勇敢與否，而是處理路徑不同，加上後天社會與文化「影響非常大」。

楊聰財強調，男生一直被社會鼓勵「不要怕」、「撐住」，女生則被允許「表達害怕」，久而久之男性更習慣壓抑或忽略恐懼，女性更能察覺與表達恐懼。不過，壓抑不等於不害怕，很多男性會將恐懼轉化為衝動、攻擊、冒險或其他身體症狀。