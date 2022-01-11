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躲房間性侵女秘書還怪她「太漂亮」　工運大老賴萬枝判賠43萬餘

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲賴萬枝性侵案，二審判賠43萬餘元。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

工運大老賴萬枝2014年與女祕書赴南投參加勞工教育營，竟躲進女祕書房間中，壓在她身上以手指性侵，女祕書奮力反抗，賴萬枝竟說：「這件事情...你也有錯，因為你...長得很漂亮！」賴萬枝最後遭判刑3年2月定讞。女秘書求償，高等法院11判決賴萬枝須賠償43萬餘元。可上訴。

賴萬枝曾多次為勞工、女性等弱勢族群發聲，是台灣勞工運動領袖之一，還曾入選民進黨2012年不分區立委名單。而判決指出，賴萬枝2014年6月擔任「全國金融業工會聯合總會副理事長」時，與女祕書至南投縣明山森林會館參加2天1夜勞工教育活動，晚餐後幾位幹部一起歡唱KTV、飲酒作樂，喝到最後，賴萬枝與數名友人便跑到女秘書房間休息。

眾人陸續離開女祕書房間，但賴萬枝竟躲在房內，等女祕書回房休息，正準備放鬆入睡時，卻發現賴萬枝撲到自己身上，還啃咬她的乳頭，同時手還不停亂戳她的下體。女秘書放聲尖叫「你給我走，你給我滾！」使盡全力將賴男推向門外，但賴男竟反手關門，還淫笑說「這件事情，我有錯，但是妳也有錯，因為妳太優秀了，而且長得很漂亮！」女祕書奮力抵抗，賴萬枝見無法繼續，悻悻然離去。

女秘書報警，賴萬枝遭起訴，法院審理時賴萬枝不願認罪，也未與被害人達成和解，一二審法院均將他判刑3年2月。全案上訴第三審後，最高法院前年8月間將他判刑定讞。女秘書另外提出附帶民事訴訟求償，主張自己遭性侵後，身心嚴重受創，產生焦慮、憂鬱、睡眠障礙等情形，長期到精神科求診，並接受心理諮商輔導，請求賠償。

一審法院審酌女秘書已經領走犯罪被害補償金40萬元，另外經過計算後，判決賴萬枝須賠償43萬1490元。全案再上訴，高等法院二審11日駁回上訴，仍判決賴萬枝須賠償43萬1490元。

▼賴萬枝目前已經在監服刑。（圖／翻攝全國金融業工會聯合總會官網）

▲賴萬枝曾多次為勞工、女性等弱勢族群發聲，沒想到竟捲入性侵醜聞。（圖／翻攝全國金融業工會聯合總會官網）

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