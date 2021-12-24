朴槿惠出獄後晚境淒涼　沒退休金、沒房子、健康一團糟

▲韓國前總統朴槿惠獲特赦出獄。圖為之前她出庭受審時的畫面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

韓國前總統朴槿惠周五(24日)獲文在寅政府特赦，將於12月31日出獄。韓國《中央日報》報導，由於她任內遭到彈劾，即使以後不用再坐牢，但也喪失卸任總統所應有的待遇。

這意味著，朴槿惠將失去退休金、無法獲分配司機、秘書和辦公室，也無法享有看病、交通、通訊等方面的前總統待遇，僅能獲得「一定時間內」的警衛服務。她的晚景淒涼，跟不久前逝世的兩位前總統盧泰愚、全斗煥獲特赦後的慘淡境況一般無異。

另一方面，由於朴槿惠原來位於首爾江南區的私宅，已被韓國檢方委託專業機構，以38.64億韓圜(約9200萬元新台幣)的價格強制拍賣，以償還她拖欠的罰款。由於朴槿惠僅有一棟住宅，因此她出獄後更面臨無家可歸的窘境。

她的律師24日表示，考慮到朴槿惠健康狀況極差，她出獄後會有一段時間仍然住在醫院裡。目前朴槿惠正在首爾一家醫院接受治療。

朴槿惠現年70歲，2017年3月因爆發「閨蜜門」親信干政案及收受賄賂等案件被捕，迄今已坐牢近4年9個月，是歷來坐牢時間最長的韓國前總統。

她近期健康持續惡化，除了肩膀和腰椎疾病等痼疾以外，牙齒狀況也惡化到無法咀嚼食物的程度，只能喝粥或吃炒麵。由於精神狀態不佳，之前還曾在精神健康醫學科接受治療。