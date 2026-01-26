　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，美國對烏克蘭提供安全保證的相關文件已經完全準備就緒，目前基輔正等待確認正式簽署的時間與地點。這番表態顯示，烏克蘭與俄羅斯日前在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的會談，已出現一定程度的進展。

澤倫斯基：美國安全保證文件100％完成

路透社報導，澤倫斯基訪問立陶宛首都維爾紐斯期間，在記者會上指出，對烏克蘭而言，美國所提供的安全保證是最關鍵、也是最重要的保障。他強調，相關文件「已經百分之百完成」，目前正等待美方等合作夥伴確認簽署的具體時間與地點。

澤倫斯基並表示，文件一旦完成簽署，將分別送交美國國會與烏克蘭國會進行批准程序。

4年戰事迎來終結？

烏克蘭與俄羅斯的談判代表於23日與24日，在美國參與斡旋下，於阿布達比首次舉行三方會談，討論華府提出、旨在結束這場近4年戰爭的方案架構，但會後尚未對外宣布達成具體協議。

美國官員在會談結束後向媒體透露，莫斯科與基輔雙方皆表達持續對話的意願，並預計於2月1日再次在阿布達比進行進一步磋商。

澤倫斯基指出，阿布達比會談的重點在於討論美方提出的20點計畫，以及其中涉及的多項棘手議題。他坦言，談判初期存在大量分歧與困難，但目前相關問題已明顯減少。

澤倫斯基仍堅守領土完整立場

他也指出，俄羅斯希望透過談判，促使烏克蘭放棄自俄方全面入侵以來仍未能完全奪取的烏東地區。不過，澤倫斯基強調，基輔對於維護烏克蘭領土完整的立場始終堅定，沒有任何動搖。

澤倫斯基表示，這正是烏克蘭與俄羅斯之間最根本的分歧所在，而美國正試圖在雙方立場之間尋找可能的妥協空間。他並指出，包含美國在內的所有相關各方，都必須為達成協議做好在一定程度上妥協的準備。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

一場影響範圍極廣的強烈冬季風暴25日重創美國交通與電力系統，全美已取消近1萬500架航班，超過85萬戶家庭停電，至少17個州及哥倫比亞特區宣布進入緊急狀態。氣象單位警告，這波風暴影響人口超過1.8億人，受災區域橫跨南洛磯山脈至新英格蘭，規模罕見，衝擊層面涵蓋航空運輸、城市運作與電力調度系統，美國社會運作面臨嚴峻考驗。

卡仔同場訓練！王念好擊球初速突破

卡仔同場訓練！王念好擊球初速突破

俄軍逾300架無人機夜襲！烏克蘭逾120萬戶停電　-10度無法供暖

俄軍逾300架無人機夜襲！烏克蘭逾120萬戶停電　-10度無法供暖

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

3周內2死！ICE明尼蘇達州射殺37歲美國公民　再度引爆怒火　

