日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣平川市一組由約10名成年男性組成的團體，25日上午進入山區騎乘雪地摩托車，原定入夜前下山卻遲遲未歸。家屬心急報警後，警方已在現場發現4輛遺留車輛，並預計於26日清晨出動警消人力入山搜救。

入山騎雪地摩托車未歸 家屬深夜急報警

根據日本警方調查，25日晚間9時30分左右，黑石警察署接獲一名60多歲女性通報，表示其家人前往平川市山區騎乘雪地摩托車後失蹤，「去騎車的人們到現在都還沒回來」。

據了解，該團體由約10名成年男性組成，於25日上午從平川市切明「瀧之森」入山。警方隨後在疑似入山口的「善光寺平」附近，發現現場停放著2輛吊桿車與2輛乘用車，推測團體應是將車輛停放後改騎雪地摩托車入山。

一度回報「全員在牧場」 隨後音訊全無

這起失聯事件在25日晚間曾傳出一線曙光。其中一名成員曾撥打電話給家屬，簡短回報「目前大家都在牧場，全員平安」，然而在那次通話之後，該團體便再度失去聯繫，目前尚不清楚確切的入山點、是否有攜帶足夠食糧與裝備，以及成員中是否有人受傷。

積雪達往年1.6倍 零下7.9度增搜救難度

根據氣象廳觀測數據顯示，事發地點鄰近的平川市碇關觀測點（距離現場約15公里），截至26日清晨5時的積雪量已達89公分，是往年平均積雪量的1.6倍。此外，當地26日凌晨的最低氣溫僅有攝氏零下7.9度，氣候環境極為惡劣。

目前警方與消防單位已整整齊備，預計於26日上午7時30分展開全面搜索行動。