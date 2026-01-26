　
    • 　
>
國際

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣平川市一組由約10名成年男性組成的團體，25日上午進入山區騎乘雪地摩托車，原定入夜前下山卻遲遲未歸。家屬心急報警後，警方已在現場發現4輛遺留車輛，並預計於26日清晨出動警消人力入山搜救。

入山騎雪地摩托車未歸　家屬深夜急報警

根據日本警方調查，25日晚間9時30分左右，黑石警察署接獲一名60多歲女性通報，表示其家人前往平川市山區騎乘雪地摩托車後失蹤，「去騎車的人們到現在都還沒回來」。

據了解，該團體由約10名成年男性組成，於25日上午從平川市切明「瀧之森」入山。警方隨後在疑似入山口的「善光寺平」附近，發現現場停放著2輛吊桿車與2輛乘用車，推測團體應是將車輛停放後改騎雪地摩托車入山。

一度回報「全員在牧場」　隨後音訊全無

這起失聯事件在25日晚間曾傳出一線曙光。其中一名成員曾撥打電話給家屬，簡短回報「目前大家都在牧場，全員平安」，然而在那次通話之後，該團體便再度失去聯繫，目前尚不清楚確切的入山點、是否有攜帶足夠食糧與裝備，以及成員中是否有人受傷。

積雪達往年1.6倍　零下7.9度增搜救難度

根據氣象廳觀測數據顯示，事發地點鄰近的平川市碇關觀測點（距離現場約15公里），截至26日清晨5時的積雪量已達89公分，是往年平均積雪量的1.6倍。此外，當地26日凌晨的最低氣溫僅有攝氏零下7.9度，氣候環境極為惡劣。

目前警方與消防單位已整整齊備，預計於26日上午7時30分展開全面搜索行動。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死
探11℃！　最冷時間曝
快訊／直擊SJ清晨飛離台　親切揮手
霍諾德攀101幕後推手曝光　靠「奧斯卡得主」親自上陣掌鏡
霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌
溼答答！　下波挑戰強烈冷氣團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

最強寒流襲北海道！暴雪癱交通　台遊客困車廂半天只喝一杯奶茶

最強寒流襲北海道！暴雪癱交通　台遊客困車廂半天只喝一杯奶茶

日本今年冬季最強，而且持續時間最長的寒流侵襲北海道，帶來罕見暴雪，對交通造成嚴重衝擊。受大雪影響，北海道新千歲機場與札幌之間的交通幾乎全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，多名台灣旅客在社群平台上反映現場狀況，一出新千歲機場就得知因為大雪，JR與公車等大眾運輸都停駛，連排計程車都排了將近8小時，還有人受困JR車廂上，13個小時僅喝了一杯奶茶。

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

台中二寶媽失蹤10年成白骨　父盼早日領回屍骨入土

台中二寶媽失蹤10年成白骨　父盼早日領回屍骨入土

黑熊「闖日本溫泉旅館」　3人躲2樓逃命

黑熊「闖日本溫泉旅館」　3人躲2樓逃命

東大教授涉貪被逮！收受「100次極樂招待」

東大教授涉貪被逮！收受「100次極樂招待」

青森雪地摩托車失蹤日韓要聞

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

