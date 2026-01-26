最強寒流襲北海道！暴雪癱交通　台遊客困車廂半天只喝一杯奶茶

▲北海道暴雪。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

日本今年冬季最強，而且持續時間最長的寒流侵襲北海道，帶來罕見暴雪，對交通造成嚴重衝擊。受大雪影響，北海道新千歲機場與札幌之間的交通幾乎全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，多名台灣旅客在社群平台上反映現場狀況，一出新千歲機場就得知因為大雪，JR與公車等大眾運輸都停駛，連排計程車都排了將近8小時，還有人受困JR車廂上，13個小時僅喝了一杯奶茶。

暴雪強襲！列車、公車停駛 高速公路封閉

日本媒體報導，25日晚間8時左右，新千歲機場內外人潮擁擠。由於札幌遭遇強降雪，新千歲機場與札幌之間的JR列車共有130班停駛，高速公路也實施封閉，連接機場與市區的巴士自清晨起全面停運。

旅客擠爆車場計程車乘車處

在交通全面中斷的情況下，從日本各地抵達新千歲機場的數千名旅客只能在現場等候交通工具恢復，機場內出現長長人龍。計程車乘車處同樣擠滿等候民眾，但實際到站的計程車數量稀少，大多時候排隊不是擠不上計程車，而是等不到計程車。

Threads上許多台灣遊客發文求救、哀嚎，一名女網友表示，25日下午2時許下飛機，遊客們到JR大廳才錯愕發現公共交通都停駛了，轉排計程車也一路從下午3時許排到晚上10時才終於搭到車，期間大多數時候都在外面吹著零下的風排隊。

台灣人再度在日本展現「動物森友會」的互助精神

另一名女遊客表示，大量遊客被困在小樽車站一整天，嚴於列車不電延後發車，所有人只能苦等，她只好苦中作樂看有沒有台灣人可以作伴搭車到札幌。還有在北海道租車的台灣遊客遇到大雪受困雪中，幸運遇到另一群台灣遊客，「動森島民魂」在低溫中燃燒，一群人幫忙推車才終於脫困，讓人直呼「太幸運啦，謝謝你們這群英雄解救！」

受困13小時只喝一杯奶茶

還有一名女遊客表示，因為遲遲等不到發車，困在千歲電車中長達13小時，大半天因為不斷聽到廣播公告發車時間，卻一再延遲，擔心錯過發車，所以「完全沒吃東西也完全沒上廁所」，甚至連水都不敢喝，從頭到尾只喝了一杯奶茶，直到今凌晨1時許才終於發車。

降雪逾一公尺創紀錄

札幌市此次降雪量驚人，積雪深度時隔4年再度突破1公尺，創下近年罕見紀錄。

JR北海道表示，受25日札幌圈豪雪影響，原本停靠在沿線車站、開往札幌方向的列車，已於今（26日）凌晨0時左右陸續恢復行駛；至於自札幌前往新千歲機場等方向的列車，預計將在凌晨1時30分之後逐步恢復運行。