伊朗司法首長：不會寬恕抗議煽動者　將嚴厲懲罰

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗司法首長今天對近期反政府抗議發出強硬警告，強調幕後主使者與主要參與者未來勢必面臨「毫不寬恕」的嚴厲懲罰。相關表態顯示，當局在抗議浪潮暫歇後，正準備加大司法清算力道。

伊朗示威浪潮消退

法新社報導，這波抗議行動本月初因民眾不滿生活成本高漲而爆發，隨後迅速擴大為全國性運動，對伊朗伊斯蘭共和國的神職統治體系構成近年來最嚴峻挑戰之一。政府隨即展開鎮壓行動，並大規模切斷網路連線，使伊朗幾乎與外界隔絕，抗議聲勢也因此逐漸消退。

伊朗政府準備「算帳」

伊朗司法部門官網「米桑線上」引述司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）的說法指出，社會大眾普遍要求，涉及煽動動亂、恐怖行動與暴力事件的主要嫌犯應盡速受審，並在罪證確鑿後依法處罰，「這樣的要求是合理的」。

艾杰強調，相關案件的調查必須採取最嚴謹標準，同時表明司法機關的立場是，對於持械殺人、縱火、破壞與屠殺行為，「司法正義意味著毫不寬恕地進行審判與處罰」。

伊朗政府先前表示，這波抗議造成3117人死亡，其中2427人被官方認定為「烈士」，並藉此區分安全部隊成員與無辜旁觀者，與當局所稱受美國及以色列煽動的「暴民」。

不過，多個人權團體對官方數據提出質疑，認為死者多數為抗議民眾，且實際死亡人數遠高於官方公布。總部位於挪威的伊朗人權組織指出，最終死亡人數可能超過2萬5000人。