社會 社會焦點 保障人權

「冒牌金鑰匙」詐騙300萬　謊稱認識周杰倫

鄧男被花蓮五星飯店資遣後，改名換姓成夏男，轉移陣地到台北和台中繼續行騙，甚至自稱是飯店「金鑰匙」，人脈廣闊，可以幫忙「喬事情」。（示意圖／漢來飯店提供）

▲鄧男被花蓮五星飯店資遣後，改名換姓成夏男，轉移陣地到台北和台中繼續行騙，甚至自稱是飯店「金鑰匙」，人脈廣闊，可以幫忙「喬事情」。（示意圖／漢來飯店提供）

圖文／CTWANT

飯店禮賓界最高榮譽獎章「金鑰匙」，原是替頂級客層處理各種「不可能任務」的專業代表，如今竟淪為詐騙分子的新偽裝！CTWANT接獲讀者爆料，中台灣出現一名「冒牌金鑰匙」到處行騙，竟是前年花蓮五星飯店盜竊新人80萬禮金的鄧姓男子。2025年他跨越中央山脈，改名換姓轉移詐騙陣地，這次他假扮「金鑰匙」，四處謊稱「什麼都能幫忙處理」，已知累計詐騙金額至少300萬元。

2024年9月，一對新人在花蓮五星飯店宴客，將80萬元禮金交給飯店禮賓部經理鄧姓男子保管，沒想到竟被鄧男私吞，最後鬧上新聞版面引發熱議。據讀者爆料，鄧男這次謊稱自己是飯店界服務過多名層峰級貴賓的「金鑰匙」管家，遊走在台北、台中企業主間，自稱人脈廣闊，可以幫忙「喬事情」。

夏男自稱在中國大陸取得金鑰匙認證，因曾服務過而認識周杰倫、達賴喇嘛、泰國總理...等人。（圖／侯世駿攝） 

▲夏男自稱在中國大陸取得金鑰匙認證，因曾服務過而認識周杰倫、達賴喇嘛、泰國總理...等人。（圖／侯世駿攝） 

讀者爆料，鄧男改名換姓成了夏男，於去年5月前在台北某高端會員俱樂部任職，後來結識了幾位中部企業主，並自稱曾在中國連鎖國際五星飯店服務，在中國拿到「金鑰匙」認證，服務過多位頂流人士，像是周杰倫、達賴喇嘛、泰國總理等人，凡聽聞企業主們有什麼投資想法，他便自告奮勇稱有人脈可幫忙「處理」。孰料，「金鑰匙」根本就是騙局一場，他的朋友多人，已得知被騙了至少300萬元。

金鑰匙是國際旅館金鑰匙協會頒發給飯店禮賓人員的最高榮譽徽章，入會條件需具備5年以上飯店禮賓主管經驗、精通2~3種以上語言，經嚴格考試與評審，才能獲得這項飯店服務界最高榮譽。金鑰匙會員又被稱為「萬事通」，能處理從日常安排到極難任務的客戶需求，舉凡搶演唱會門票、訂位米其林熱門餐廳、行程和活動規劃等，他們會竭盡所能達成任務，台灣目前經過認證的金鑰匙總共有28把。

夏男自稱人脈廣能幫大家處理事情，進而打進企業主社交圈。（圖／爆料人提供）

▲夏男自稱人脈廣能幫大家處理事情，進而打進企業主社交圈。（圖／爆料人提供）

據讀者爆料，去年中，夏男聲稱可以拿到某精品品牌6折價，於是幾人打算在台中七期精華地段合夥開精品店，還煞有其事一起去國外買貨，前前後後受害人代墊款項約有200萬元。期間，夏男還稱認識寶格麗的設計師，精品店的裝潢設計圖可提供意見，以及商借寶格麗的珠寶來展示。

夏男只要得知對方有公司營運或投資上的需求，即誆稱可以幫忙牽線、介紹、處理。（圖／林榮芳攝）

▲夏男只要得知對方有公司營運或投資上的需求，即誆稱可以幫忙牽線、介紹、處理。（圖／林榮芳攝）

另一名受害企業主，則是因在越南有筆應收帳款，夏男知道後，便稱有管道可幫忙收回，但需要「打點」，於是向受害人借了一筆120萬元的款項謊稱處理費用，該筆越南應收款項至今未收回。據了解，此案當事人已提告，雖最終達成和解，但並未在約定時間內返還款項。

另外，沒有造成金錢損失的詐騙行為還包括，夏男自稱認識時任泰國女總理貝東丹，泰國有片土地要開發成特區，於是他帶了一名企業主前往泰國要和貝東丹見面，但因轉機行程延誤，且他稱貝東丹對遲到行為感到不悅，所以破局。不過因為中間夏男曾用視訊跟一名泰國女子短暫通話，所以讓多名企業主對此事深信不疑。

去年，台中新光三越因氣爆意外停業長達半年多，一名服飾品牌的企業主則是有意趁櫃位調整進駐設櫃，夏男得知後，稱認識新光三越董事長可幫忙安排，「不過每次詢問都是推託之詞！」爆料人表示，後來企業主們發現夏男擅於畫大餅，很多事講了卻做不到，且人脈已經超過「金鑰匙」的正常範圍，才紛紛開始有警覺。

爆料人表示，因為很多受騙企業主擔心受害事件曝光會影響公司聲譽，且大多沒有太大損失，所以不願具名投訴，但依舊希望能透過爆料，提醒目前可能與「金鑰匙」正在談合作的其他人，提高警覺、小心成為下一個受害者。

記者致電夏男，手機有接通，但當詢問他是否真的有拿到金鑰匙認證，他便直接掛電話。記者嘗試傳簡訊詢問，截稿前未獲更多回應。

01/23 全台詐欺最新數據

霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

周刊王金鑰匙

