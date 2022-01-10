立陶宛允許中情局設黑獄虐囚　判賠10萬歐元

▲祖拜達在沒有明確罪名情況下，已被美國中央情局關押超過20年。（圖達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國《衛報》10日報導，立陶宛政府已向被稱為「永久囚徒」的祖拜達(Abu Zubaydah)支付10萬歐元(約313萬元新台幣），以賠償該國政府允許美國「中央情報局」(CIA)將他關押在立陶宛首都郊外的一個秘密地點，並且讓他在那裡遭受了各種形式的酷刑。

報導指出，3年前「歐洲人權法院」判決立陶宛政府需為違反歐洲禁止使用酷刑的法律作出相應賠償。此一判決標誌著祖拜達的命運發生了重大轉變。祖拜達在沒有明確罪名的情況下已被美國關押超過20年。

《衛報》說，2001年「911恐攻」事件發生6個月後，祖拜達在巴基斯坦被捕，中情局及美國政府聲稱他是蓋達(Al Qaeda)恐怖組的高層人物，為了逼供一再對他施予酷刑。然而諷刺的是經過調查後，中情局發現他對「911事恐攻」事前並不知情，更未參與， 他也不是蓋達組織的成員。2016年的美國國會聽證會上，檢察官表示無意起訴他。

▲歐盟國家立陶宛的國旗。（圖／翻攝自Facebook／European Commission）

「歐洲人權法院」後來獲悉，祖拜達於2005年2月至2006年3月期間曾被關押在立陶宛的中情局黑獄。該監獄代號為「紫羅蘭」(Violet)，設在立陶宛首都維爾紐斯郊區。人權律師指出，祖拜達在立陶宛黑獄遭受一系列酷刑，包括身體虐待、限制睡眠、單獨監禁、以及被施予噪音和強光刺眼等身體折磨。

他也是第一個被中情局施行水刑(waterboarding)的人。他被中情局拘禁在泰國期間，曾被執刑者施予水刑多達83次。在祖拜達自己描繪的示意圖中，他赤裸全身被綁在一塊木板上，施虐者用布蓋著他的臉，然後朝他的臉不斷倒水，「他們朝我的口鼻上不停地灌水，直到我感覺到快要窒息了才停手，氧氣不足讓我的肺部感覺像要炸開。」

報導稱，立陶宛政府轉帳的錢目前已存入受害人的銀行帳戶，不過祖拜達因為目前被關押在美國設在古巴的關塔那摩灣(Guatanamo Bay)軍事監獄，無法收到這筆賠償，而且他的資產已被美國財政部凍結。