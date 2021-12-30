德國外交、內政部長不出席北京冬奧　總理還在和歐盟談外交抵制

▲德國外交部長貝爾伯克（左）和內政部長費澤爾（右）都不會出席冬奧。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

德國政府29日宣布，該國的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和內政部長費澤爾（Nancy Faeser）不會出席明年2月在北京舉辦的冬季奧運會，但總理蕭茲（Olaf Scholz）則尚未做出決定。德國目前仍在與歐盟盟友討論是否應共同對北京進行外交抵制。

綜合路透社等外媒報導，貝爾伯克指出，雖然她是個超級體育迷，但她不會在東奧期間造訪中國，因為德國的外交部長通常不會參加奧運會。德國內政部發言人也表示，由於目前的新冠疫情嚴峻，因此部長費澤爾也已決定不出席北京冬奧。

▲德國新總理蕭茲尚未決定是否出席冬奧，該國也正在與歐盟討論是否應對北京進行外交抵制。（圖／路透）

儘管德國目前已有多位部長宣布不出席冬奧，但德國政府發言人透露，總理蕭茲還未決定是否將赴中國參加冬奧，而德國仍在與歐盟的盟友討論，是否應共同參與對北京的外交抵制。

由於一系列的人權問題，中國正面臨越來越多抵制冬奧的呼聲，目前英美、澳洲、加拿大、紐西蘭等國都已決定，不會派高層到北京參加冬奧，而今年9月剛辦完東京奧運會的日本，上週也表示不會派出政府官員出席，但該國未直接提及此舉是否與外交抵制有關。

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