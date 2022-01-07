國會暴動一周年　美國人無法走出陰影繼續撕裂....

▲國會暴動屆一周年，美國人仍然未能走出這恐怖一幕的陰影。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2021年1月6日，美國爆發「國會山莊被暴徒佔領」事件，震驚世界。如今剛好屆滿一周年，美國仍然未能走出這恐怖一幕的陰影，黨派和雙方的支持者之間繼續撕裂，媒體也掀起一波反思的浪潮。

美國政治網站Politico刊文稱，「美國不會變得更好，情況只會更糟。」《國會山報》刊文稱，「2021年1月6日之後，我們當中大多數人相信美國政治還正在努力恢復正常，但事實顯示希望是渺茫的。」《紐約時報》說，「1月6日不是過去，而是現在的每一天。」

事件餘波遠遠無法平息

儘管國會山莊暴亂過去一年了，但事件的餘波還遠未平息。《今日美國》1月4日的報導，目前已經有700多人因為國會山莊暴亂事件而被起訴，聯邦檢察官幾乎每天都在繼續逮捕參與動亂者，但是這件「規模史無前例」的調查短期內仍無法結束。在媒體眼中，無法徹底究責將使問題持續存在。

國際非政府組織「反誹謗聯盟」(ADL)極端主義中心副主席西格爾1月3日在「大西洋理事會」網站刊文表示，對1月6日事件明顯缺乏究責機制，這將無法避免的引發更多的不信任、恐懼、焦慮和暴力，假訊息和陰謀論繼續在社群媒體上不斷滋生和傳播。

▲ 國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

最直接的影響出現在國會山莊的安保方面。國會山莊暴亂一周年之際，國會山莊加強了警力，700多人因參與暴亂而遭到起訴。但美國的立法者和安全部門仍然憂心國會山莊暴亂是否會歷史重演。

Politico網站在1月3日刊文稱，儘管國會山莊的員警仍在努力修補安全上的漏洞，但「政治危機在國會山莊內外都變得更糟」。Politico說，國會員警的加班時間大大增加，負擔加重且精疲力竭，無奈針對議員的安全威脅仍持續在加劇。在壓力之下，國會員警面臨著人手不足的窘境，美國國會警察局局長曼格接受Politico訪問時表示，自2021年1月6日以來，已經有135名員警辭職或者退休，整個國會員警系統比應有的編制少了400名員警。

制度沈痾難治

國會山莊暴亂對「動搖美國國本」的巨大震撼，仍延續至今。美國近期一系列民調顯示，美國人對美國民主狀況深表擔憂。《國會山莊報》1月3日報導，美國「國家公共電台」3日公布的民調顯示，在國會山莊暴亂屆滿一周年之際，64%的美國成年人認為美國民主正處於危機之中，並且面臨較高的失敗風險。

「法新社」報導，《華盛頓郵報》和馬里蘭大學2日公布的民調查顯示，美國人對民主的「自豪感」急劇下降，從2002年的90%下降到現在的54%。「哥倫比亞廣播公司」3日發布的民意指出，三分之二受訪者認為「美國民主受到威脅」。

事實上，國會山莊暴亂只是美國民主制度沈痾難治的縮影。這一年，美國民主的「病變」更是越演越烈。《國會山莊報》3日報導，一年以來，以「選舉安全」為由，美國19個州通過了更嚴格的投票法，14個州通過法律賦予立法機構干預選舉的權力。

美國德保羅大學歷史學教授莫卡蒂斯認為，如今美國人長期以來認為理所當然的政治制度處於危險之中，如果選舉結果可以透過法律欺詐或者訴諸武力而宣告無效，美國將不再是一個民主國家。

美國同時還越來越陷入民主政治碎片化的困境之中。《紐約時報》去年12月29日刊文稱，美國如今面臨著最普遍、最深刻的挑戰，是民主政治中的政治碎片化，政治權力分散到不同派系和權力中心，讓民主政府難以有效運作。當民主政府無力兌現承諾，這樣的失敗將導致公民的疏離、氣餒、不信任和沉默。

美國非營利組織「南方貧困法律中心」發言人海頓4日在「大西洋理事會」網站刊文稱，在國會山莊暴亂一周年後，美國發現自己比以往任何時候都更脆弱。

▲ 國民兵在國會山莊發生暴動後佈署重兵，剛抵達的部隊正在領槍；各州示威者人數超少。（圖／路透）

團結的希望消退

國會山莊暴亂後美國人曾希望國人能團結，但一年來的事實證明，分裂成為美國社會越來越致命的威脅。 《華盛頓郵報》3日刊文稱，在國會山莊暴亂發生整整一年後，黨派戰爭在全國範圍內繼續肆虐，隨著對民主的懷疑增加，對團結的希望逐漸消退。

全球「反仇恨和極端主義計畫」的聯合創始人貝莉琪4日在「大西洋理事會」網站刊文稱，一年後，局勢變得更加危險，極端主義運動更加強大，陰謀論更為甚囂塵上，共和黨分子更加激進。 美國「公共宗教研究所」2021年12月的調查顯示，18%的美國人認為，「真正的美國愛國者可能透過訴諸暴力來拯救美國」。

《華盛頓郵報》和馬里蘭大學在去年12年共同進行的民調顯示，三分之一的美國人認為公民對美國政府採取暴力行動是合理的，比往年顯著增加。 媒體預測，未來美國的政治暴力不會逐漸消退，只可能愈演愈烈。

美國VOX新聞網站甚至在1月3日的文章中預言：在激烈的選舉中獲勝一方，合法性一旦受到落敗一方的懷疑，大規模的街頭示威、癱瘓的國會、甚至是黨派之間致命的暴力就會爆發。

英國《金融時報》4日刊文稱，「國會山莊被圍一年後，美國仍然容易受到政治暴力的影響，地方性的內亂可能是美國的未來。