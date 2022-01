加拿大學者：美式民主到2025年可能崩潰

▲去年1月6國會山莊暴亂發生後,國民兵在國會山莊外重兵佈署的畫面。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)周一(10日)報導,美國媒體人、專欄作家歐貝達拉(Dean Obeidallah)日前發表評論文章,當中引述多位加拿大學者的觀點指出,由於美國國內政治兩極分化,民眾信仰和價值觀逐漸崩塌,美式民主恐將很快走向終結。

加拿大作家馬奇(Stephen Marche)在他的新書《下一次內戰:來自美國未來的快訊》("The Next Civil War: Dispatches from the American Future)開卷即說:「美國民主可能即將終結。」該書在美國國會山莊暴亂屆滿一周年(1月6日)之際發表,書中推演了美國崩潰的不同情況,以凸顯美國政治兩極分化的危險性。

就在該書出版前幾天,加拿大政治學者狄克森(Thomas Homer-Dixon)在《環球郵報》上發表專欄文章,開首即以類似的警告展開全文:「美式民主到2025年可能崩潰,並導致美國政治極端不穩定和廣泛的民間暴力。到2030年,甚至更早,這個國家可能會被右翼獨裁統治。」

▲美式民主還會屹立不搖的持續下去嗎?圖為美國國會山莊和美國國旗。(圖/路透)

狄克森的話一言九鼎。40多年來他一直在研究戰爭、革命和社會崩潰的原因。而且他的警告並非針對美國人,而是針對他的加拿大同胞,目的是讓他們做好準備面對美國民主崩潰後的挑戰。他認為,一場可怕的風暴正從美國襲來,而加拿大卻毫無準備。

狄克森同時分析了目前困擾和削弱美國的一系列因素,包括日益嚴重的貧富不均、以及右翼理論家煽動所謂「美國傳統文化正在被消滅、白人被取代」的種族主義言論等。他還認為,用法西斯主義形容共和黨當前的狀況是準確的,因為「它蔑視法治並美化暴力」。

非但如此,美國一些領導人也就民主問題進行了廣泛討論。前總統卡特為《紐約時報》撰寫了一篇題為《我為我們的民主擔憂》的文章,指出「總統大選作弊謠言的鼓吹者已經控制了一個政黨,並激起民眾對選舉制度的不信任。」

美國「全國公共廣播電台」(NPR)最新的一項民調顯示,只有不到一半的共和黨支持者願意接受2020年的總統大選結果。狄克森指出,美國政治的基礎是一套美式信仰和價值觀,「如果有夠多的人不再支持這些信仰和價值觀,那麼民主就無法生存。」