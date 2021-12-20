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王力宏要衡量「3孩媽的感受」被打臉！網曬1截圖作嘔：根本雙面人

▲王力宏傳訊以房要求李靚蕾改口聲明。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

▲王力宏說要衡量李靚蕾感受，卻被網友曬截圖打臉。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾毀滅性爆料，長久經營的優質形象徹底毀滅。沉寂多日，王力宏昨日總算首度發聲，提到他在公開回應這一切之前，先想到的是「衡量我三個孩子的媽媽的感受」。然而，這點就被網友曬出截圖打臉，質疑「根本就是雙面人！」

王力宏昨（19日）晚發文指出，他之所以沒有立即回應是因為「我的兩難」，反駁那麼多不實的指控會對「我三個孩子的媽媽不好」，但是如果不回應，大家又會信以為真，所以深思熟慮過後，他必須回應，「同時要衡量三個媽媽的感受。」

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王力宏首段口口聲聲提到要顧及「孩子的媽」李靚蕾的感受，然而就有網友貼出一張截圖，狠酸「聽你在放屁！」

▲▼ 李靚蕾曝光王力宏昨（18日）下午傳來的簡訊截圖。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲李靚蕾昨曝光王力宏18日下午傳來的簡訊。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

事實上，昨天李靚蕾就貼出王力宏18日傳來的簡訊截圖，內容指出「給你房子，然後你告訴媒體昨天其實是你太難過、狀態不好下發的文，王力宏並沒有做那些事，然後你道歉。」這段話讓李靚蕾心寒，兩人認識那麼久，結果對方仍不知道她不是會被錢收買的人，事發至今還是不悔過、只想著自己，顯然只想獨善其身。

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這段簡訊內容狠狠打臉王力宏的首段聲明，不少網友就忍不住痛批，「我剛剛也想到這個，根本就是雙面人！噁心，渣男」、「原來大家都心如明鏡啊！現在這麼卑微的口氣怎麼跟之前簡訊的差那麼多」、「這口氣時在跟現在差很多」、「在防疫旅館趕快找人求救幫他寫稿裝可憐囉～現在要打悲情牌」、「你們怎麼都那麼精明啦！應該讓他繼續演下去的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲網友痛批王力宏「根本就是雙面人！」（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

此外，王力宏的聲明中還寫道，「現在選擇公開發聲，唯一的一點，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式，請求你。」就有網友納悶，「昨天還能傳簡訊，今天說網路是唯一能說到話的地方，草稿要打好啦！」不過也有人狠酸，「因為這篇不是宏宏寫的啊」、「可能他要隱射這個WhatsApp是捏造的嗎」。

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