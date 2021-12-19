王力宏遭「核彈級爆料」有解！網曝1招風向逆轉：會原諒他

▲李靚蕾要求王力宏3點前出面道歉，但本尊目前仍繼續神隱。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

李靚蕾17日深夜無預警發布「毀滅式爆料」，昨遭王力宏爸爸指控後，再度發文回擊。就有不少網友好奇，這次的離婚風波都沒看到本人出面發聲，3點前也沒有公開道歉，王力宏有可能將局勢反轉嗎？貼文一出，多數網友都覺得不可能，不過也有網友開玩笑教1招，表示王力宏若這麼做「我就原諒他」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「今天王力宏事件風向再次反轉的機會大嗎」為題發文，提到李靚蕾的長文曝光後，倘若王力宏真的出面回應，風向會不會反轉？撇除王爸不說，目前僅有單方的說法，雖然李靚蕾所說的話可信度頗高，不過好像還是要等王力宏發聲，才可以評斷整件事。

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貼文曝光後，不少網友都留言回應，「完全不大吧？這種核彈級的都手上有資料」、「應該很難反轉吧？王自己都躲起來了」、「很難，寫得太詳細了，李不是普通人」、「0，女方全是說謊機率太低」、「王出來全部澄清場面只會更難看」、「從文筆來看，不覺得是蠢到什麼東西都沒就出來爆料」。其中還有些人覺得王力宏至今未出面實在很詭異，「正常來講都會大動作澄清，尤其是事主本身吧？安靜真的很怪」。

▲王力宏有可能反轉局勢嗎？（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

此外，也有網友以「王力宏的是有可能反轉嗎」為題發文，提到這次事件讓他想起羅志祥和周揚青，劇本和套路超級像，王力宏現在還有機會反轉局勢嗎？

想不到貼文底下，就有不少網友開玩笑表示，「出來出櫃啊！交男友」、「出櫃，然後說是華人社會的歧視害他無法正式面對自己的性向，他也是受害者」、「直接出櫃吧」、「出櫃唯一解啦」、「崩潰出櫃，我就原諒他」。

本站曾報導《王力宏19年零負評怎辦到？ 網揪壓消息「2大手段」：真的很厲害》，先前也有網友好奇，王力宏過去就被爆出召妓，但最後為何不了了之？有網友分析2原因，王力宏可能是透過性取向混淆視聽，再加上資方壓制來掩蓋，所以才沒傳出負面消息，「壓新聞壓到風向變成他是gay也是很厲害」、「當初被洗成gay才厲害」、「用錢啊資本夠強大就可以」。

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