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兩大渣男「處理手法」羅志祥贏了！　網揭2關鍵：下場差很多

▲網友覺得羅志祥與王力宏的劇情相似。（圖／翻攝自（左）羅志祥微博、（右）李靚蕾IG）

▲網友覺得羅志祥與王力宏的劇情相似。（圖／翻攝自羅志祥微博、李靚蕾IG）

記者曾筠淇／綜合報導

李靚蕾被王力宏父親指控後，要求王力宏今天下午3點前公開道歉，否則將會尋求法律途徑對父子倆提出誹謗告訴。然而截至目前為止，王力宏都尚未出面，就有網友不禁想起羅志祥，「羅志祥是不是比王力宏聰明一點」、「為何羅志祥肯道歉止血，王力宏不肯」。

時間拉回去年5月20日，羅志祥因為被周揚青爆料「多P運動史」，且與旗下藝人愷樂有不正當的男女關係，因此事件爆發沒多久就PO了7000字的道歉文，向周揚青謝罪「對不起我錯了」。

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「羅志祥是不是比王力宏聰明一點」、「為何羅志祥肯道歉止血，王力宏不肯」為題發文，提到羅志祥當時雖形象全毀，但至少沒有狡辯，趕緊道歉滅火，現在已經快要成功復出；反觀王力宏，目前則完全不回應，甚至請別人反擊，倘若李靚蕾所言屬實，後果恐怕更慘，撇除是否已婚，羅志祥是不是比較聰明？

還有網友以「王力宏現在有當初的羅志祥黑嗎」為題發文，提到兩人劇情相似，羅志祥當初也是被女方連環爆，導致形象變得很差，不過一年過去後，已經可以復出了，這兩人誰比較慘？

▲李靚蕾背景超強大。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲王力宏原本有著愛家形象，與李靚蕾有3個孩子。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

底下網友先是點出兩人最大差別，「宏宏之前形象太好」、「他的人設不允許他道歉」、「形象不一樣啊，一個人設太好」、「一個人設是玩咖，一個是完美音樂才子，根本不同情況」、「還是有差吧，羅志祥的人設跟王力宏差很多」、「王的形象包裝不一樣」、「小豬本來就有那方面的風評」、「老王就整個形象崩塌無解了」。

還有人覺得有沒有結婚實在太關鍵，「一個已婚、一個未婚，還是有差啦」、「羅沒有結婚、沒有小孩」、「羅沒結婚，也沒生小孩，也沒叫媽出來嘴」、「至少人家未婚沒小孩，王可是結婚有小孩，沒盡到照顧家庭的責任」、「羅志祥沒結婚，也沒在賣專情愛家形象」、「一個未婚，一個結婚3個小孩你說呢」。

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