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「偷帶狗」進民宿被抓包　一家三口惱羞嗆老闆：我們是消費者唉！

記者趙蔡州／綜合報導

南投清境一間民宿明訂禁止攜帶寵物入內，在訂房網站上也貼有禁止公告，不料1日仍有民眾偷偷帶狗入內，隔天退房時被民宿業者發現，剛開始還好聲好氣的道歉，不料之後卻暴怒向業者開嗆「生意不要做了」、「要找碴是不是」、「我們是來消費，消費者唉」，讓業者非常無奈。

綜合媒體報導，民宿賴姓業者投訴，他在南投經營民宿20多年，為了維護顧客的住宿品質，明訂禁止攜帶寵物進入房間，而1日有一行3人攜帶寵物打算入住，他看見後立刻告知對方，不要把寵物帶進房間，不料這一組客人卻違反規定，偷偷把狗狗帶進房間。

客人隔天被抓包後，剛開始還好聲好氣的道歉，不久後卻惱羞成怒開罵，嗆賴男民宿不要開了，生意不要做了。影片中可以看見，賴男指責客人違反規定，結果遭對方反嗆「我今天早上就跟你說不好意思了，一直跟你道歉，你到底要怎樣」、「當我是罪犯是不是，要找碴是不是」、「我們是來消費，消費者唉」。

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▲▼民宿禁寵物！旅客偷帶進房被抓包 竟怒嗆業者。（圖／記者趙蔡州翻攝）

▲民宿帶狗進房被抓包，客人惱羞嗆業者「當我是罪犯是不是」。（圖／記者趙蔡州翻攝）

賴姓業者認為，寵物進入房間會影響到下一位客人的住宿品質，萬一尿尿他們也無法處理，明明已建議寵物不要帶進房間，結果客人硬是要偷帶，經營20多年第一次遇到這種的，另外對於客人辱罵，也決定要報警提告。

南投警方表示，確實有接獲民宿業者報案，若有需要會傳喚遊客到案說明。觀光處則表示，根據此例情況，在告知旅客相關權利義務後，可以選擇提高清潔費，或入住前收取押金，若雙方無法達成共識，可以拒絕客人入住，避免發生糾紛。

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