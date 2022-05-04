台鐵「3國定假日、選舉日」可能都沒人開火車！交長說重話回應了

▲台鐵萬名員工5/1未出勤，當日表定列車停駛。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部進行台鐵公司化改革，然而部分條例草案卻與台鐵工會有所分歧，台鐵工會日前發起五一勞動節不加班抗議，影響甚巨，工會放話不排除端午、中秋、國慶、九合一選舉日都不加班開車。交通部長王國材表示，不該挾民眾交通便利表達訴求，希望開放一次正式的討論會議，讓全國人民判斷是哪邊有道理。

台鐵工會昨日再度與台鐵局協商公司化條例草案，然而雙方仍無共識，工會表示，不排除端午、中秋、國慶日等國定假日都以不加班表達抗議，連年底11月26日的九合一選舉都可能不加班，讓同仁回家投票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，工會應針對現有的溝通平台提出訴求，而非挾民眾交通便利表達訴求，明天還會有正式的溝通會議，希望雙方回到理性溝通，不期待繼續不加班，影響所有民眾行的便利，盼在本月底的朝野協商時能達成共識。

王國材強調，所有搭乘台鐵的旅客都是台鐵忠誠的使用者，工會犧牲使用者的便利來表達訴求並不應該，他也希望，可以開放一次會議給媒體參與，讓全國人民一起來看，到底是哪邊表達的內容有道理，目前雙方版本差異已經很小，交通部願意針對工會有道理的主張進行合理處理。

王國材表示，他本人下週會找工會來談，希望能採開放會議方式，比較能聚焦，否則現在網路上有很多誤解，例如炒地皮、把土地賣給財團，根本都是不可能的事情，也是為了台鐵永續經營所設計的方式。