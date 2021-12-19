王力宏「不親上火線」有原因！網揪李靚蕾1段話秒懂：同個套路

▲王力宏爸爸、李靚蕾均已發聲，只有王力宏沒有任何回應。（圖／宏聲提供、翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾「毀滅式爆料」後，王爸王大中深夜發布手寫信替兒子洗白。不過就有網友忍不住質疑，為什麼王力宏至今仍沒有出面回應，「幹嘛都不講話？」貼文曝光後，立刻引發爆量討論，底下網友也忍不住狠酸王力宏現在的行為根本是「媽寶」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「王力宏幹嘛都不講話」為題發文，提到李靚蕾前後發布兩則聲明，王爸王大中也替兒子在深夜發布手寫信，然而王力宏卻半句話也沒說。奇怪的還有一點，王力宏本來在大陸還有行程，昨日卻匆匆返台，實在有點可疑，為什麼王力宏仍默不吭聲？

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛留言狠酸，「媽媽不准吧」、「在叫媽媽救我嗎」、「真的是爸寶、媽寶，都幾歲還躲在爸媽背後」、「還有媽媽沒有出來呀」、「媽寶吧？還在學」、「媽寶啊，你以為誰叫王爸發信的」、「就爸寶巨嬰，不敢自己承擔」、「他習慣躲後面讓別人坦，自己當乖寶寶」、「因為他是典型的媽寶、爸寶，沒辦法自己講話」。

▲網友痛批王力宏根本巨嬰。（圖／翻攝自Instagrm／王力宏）

也有些網友表示，「公關還在想對策」、「隔離沒辦法講話啊」、「還在寫歌」、「在寫歌啦」、「表達能力欠佳，寫歌中」、「他要用唱的」、「錯了就道歉，說真話很難嗎」、「小豬就很聰明，直接止血，王還想要反擊」、「祥祥可是有出來道歉喔，學學祥祥道歉然後神隱」。

事實上，李靚蕾17日的貼文中，提及王力宏「37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力。」因此就有不少網友認為，王力宏根本是媽寶，37歲還無法自己做主；再加上王爸手寫信曝光後，李靚蕾又說「王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊。」王力宏更難以抹滅「巨嬰」形象。

此外，李靚蕾也曾指控王力宏在婚姻中總「躲在後面」，「我只是你手中的一枚棋子，你利用了我的同情心和對你的愛，讓我當了你的擋箭牌」，透過她奪取自己想要的權利；如今離婚風波，王力宏也是使用同樣套路，「躲在親友後面，透過他們各種霸凌我。」

您可能感興趣...

►王爸手寫信「第一行」網全看懂了！印證李靚蕾2指控：親筆證明

►王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱 網揪1點心疼李靚蕾