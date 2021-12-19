王爸手寫信「第一行」網全看懂了！印證李靚蕾2指控：親筆證明

▲李靚蕾要求王力宏下午3點前公開道歉。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏15日宣布離婚消息後，前妻李靚蕾隱忍2天，17日發長文「毀滅式爆料」。事後，王力宏本人並沒有出面回應，倒是王爸爸在18日深夜貼出手寫信替兒子洗白。此舉就讓不少網友看傻眼，直言從手寫信的第一行就能看出，李靚蕾所說的「到了37歲仍無法自己做任何決定」、「被你和家人不斷地懷疑、羞辱和冷暴力」沒有錯。

王爸爸昨天透過王力宏公司發表聲明文，提到「我是王大中」、「我唯一『有名』的是我是王力宏的爸爸」；接著娓娓道來兒子和媳婦結婚的來龍去脈，並不斷替兒子說話，包含王力宏遭懷孕的林靚蕾威脅結婚、王力宏花幾小時和小孩相處、王力宏並沒有出軌等。

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▲王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

回顧李靚蕾17日晚間發文，李靚蕾提及王力宏「37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力，無法做想做的事，無法掌握自己的工作、感情、或經濟。」此言一出，讓不少網友質疑王力宏根本是媽寶，37歲了還沒辦法自己做主。

如今王爸爸的手寫信曝光後，就讓不少網友也紛紛留言表示，「不只媽寶還爸寶，這下親筆證明全家霸凌」、「王力宏真的很爸媽寶寶，這爸爸來是提油救火？錯都是別人錯，自己兒子最善良、沒問題」、「看來是到了45歲依然不能自己做決定跟做主」、「多一項指控了，力宏是45歲巨嬰」、「媽寶就算了，結果還是爸寶」、「只有小孩才會出了事回家找爸媽」。

此後，李靚蕾再度發布聲明，開頭就說「看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。我們都是成年人了，出了事情應該自己面對，自己做的事情由自己來負責承擔。」直指王力宏不但沒有道歉，還不自己出來面對，只躲在爸爸後面當白臉。最後李靚蕾也要求王力宏在下午3點前公開道歉，否則將會尋求法律途徑，對父子倆提出誹謗的告訴。

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