王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱　網揪1點心疼李靚蕾

▲王力宏一家3代都是名校出生的高材生，被網友稱為「學霸一家」。（圖／王力宏官網）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾「毀滅式爆料」後，王爸王大中深夜發布手寫信替兒子洗白。就有網友好奇王力宏一家人的背景，想不到仔細搜尋過後，才發現王家都學歷驚人，台灣到底有幾個家庭能這麼強？討論文引發熱議，還有網友忍不住酸說，難怪王家「眼睛長在頭頂」，瞧不起李靚蕾。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「王家背景也太強了」為題發文，提到他仔細搜尋王家學歷後，發現一家人竟都是學霸，王爸王大中畢業於台大醫學系，王媽李明珠則畢業於國立政治大學。

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除了爸媽，王力宏的哥哥王力德和大嫂最高學歷都是芝加哥大學的碩博士、弟弟王力凱畢業於美國麻省理工學院，而奶奶則是清華大學經濟系畢業，並著有《會計學原理》等書籍。

▲王家三兄弟曾在2017年同框。（圖／翻攝自Facebook／王力宏）

事實上，李靚蕾當年因嫁給王力宏引起轟動，超狂背景也被網友挖出，她2004年在美國著名的普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀博士，畢業後進到美國金融巨擘「摩根大通」公司上班。

因此，王力宏就算擁有美國文理學院排名第一的威廉斯學院（Williams College）高學歷，仍曾在節目《天天向上》中自嘲，「在我們家，我是最弱的。」

對此，原PO就訝異表示，這麼浮誇的學歷實在太驚人，台灣有幾個家庭能擁有如此強大的背景？王爸的手寫信中還說自己只是一個退休的普通老人，這根本不普通。

▲李靚蕾擁有超狂背景，卻指控王家長期羞辱、懷疑她。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

貼文曝光後，底下網友熱議，「他奶奶清華大學，這才猛」、「宏宏舅公許倬雲（為國際知名歷史學家）」、「就王爸媽要求門當戶對吧」、「哇～名聲多響亮，怎麼可以被李搞砸」、「管不住下半身有用嗎」、「學歷高，但是品行卻不優質」、「有錢人從小栽培就差很多啦」、「學歷高不等於人品高」。

其中還有些網友不留情面質疑，或許就是因為一家人擁有高學歷，所以眼睛才會長在頭頂，「是啊，眼睛長在鼻子上，瞧不起李啊」、「真的是瞧不起對方」、「所以才看不起人呀」。

李靚蕾17日發布的長文就曾提及，嫁給王力宏那麼多年，結果卻被「你和家人不斷地懷疑、羞辱和冷暴力」，但是她也不缺錢，為什麼要長期受到這家人的懷疑和羞辱？

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