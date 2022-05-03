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台南剛滿月男嬰遭父親虐打！「超扯理由」讓全網氣炸

記者柯振中／綜合報導

台南新營傳出虐嬰案件，一名謝姓男子徒手毆打還沒滿月的兒子，被法院聲押獲准。據了解，這次已非謝男第一次對自己的孩子施暴，先前跟第一任妻子結婚時，就曾發生過家庭暴力案件，沒想到與第二任妻子結婚生子，還是會拳腳相向，只因為不喜歡孩子，因此預防性羈押。

台南警方2日晚間10點15分透過網路巡邏、民眾報案得知這起事件，主動進行偵辦虐嬰案，抵達現場時，發現男嬰胸口有瘀傷，因此將謝男當作現行犯帶回偵辦。

男嬰年齡剛滿月，已被送往醫院，經過檢查後有肝指數過高的症狀，胸前也有大片瘀青，所幸沒有生命危險，目前正在住院治療。

據了解，謝男先前就曾毆打過自己的孩子，此次遭毆的男嬰，是謝男與第二任妻子的孩子。謝男因為男嬰長得像外公，所以感到不喜歡，只要發現哭鬧，就會徒手，以及拿皮鞭、棉被施暴。

▼台南男嬰遭施暴，警方說明。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南男嬰遭施暴。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲得知消息，對事件表達重視，立刻指示台南市警局長方仰寧詳細調查，謝男因為違反《家庭暴力法》與《刑法》第286條傷害虐童罪嫌，被移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

警方聲請緊急保護令獲核發後，發現謝男還有2名女兒，分別為6歲與2歲，已經通報台南市社會局安置，目前2名女兒交由其他親友照顧、安全無虞。此外，警方也呼籲，案件已進入司法程序，關心的民眾務必冷靜，不要有任何揪眾、滋事等違法脫序的行為，一切靜待司法調查。

對此，男嬰的外婆也出面回應，案件已經走入司法程序，社會局、警方都有協助處理，非常感謝網友關心孩子的狀況，但為了孩子好，希望施暴影片不要再在網路上流傳，以免造成二度傷害。

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