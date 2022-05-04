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獨／台鐵5／1有出勤的全被記功　引員工不滿質疑是「搞分化」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵五一勞動節表定列車停駛。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵五一勞動節表定列車停駛，只有11名司機員出勤開車，全台僅行駛18班區間車。台鐵員工爆料，台鐵局針對當日出勤人員記功，其中列車駕駛運轉人員記功一次，台鐵企業工會表示，台鐵試圖分化員工，只會有激怒大家的反效果，甚至可能進而導致出勤者被職場霸凌。

台鐵員工爆料，台鐵局下令針對五一勞動節有功人員敘獎，包括列車乘務工作人員、列車駕駛運轉人員、現場路線養護維修人員等均被記功一次或嘉獎兩次。台鐵員工痛批，「平時春節疏運都沒記功，要分化的時候動作就特別快」。

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▲台鐵員工爆料，台鐵局針對五一勞動節出勤者記功，質疑是搞分化。（圖／讀者提供）

▲台鐵員工爆料，台鐵局針對五一勞動節出勤者記功，質疑是搞分化。（圖／讀者提供）

台鐵企業工會秘書長吳長智表示，台鐵局這種試圖分化會員的方式，只會造成反效果激怒大家，工會早上已經問過局長，但局長說是交通部指示，台鐵只能遵照辦理，局長個人也認為不太好。

吳長智表示，台鐵此舉可能會使當日有出勤的人員被孤立，甚至飽受異樣眼光，極端的人可能會當面責怪這些員工，本來要求各段主管低調辦理，想不到卻被大肆宣傳，搞到現在全局都知道，現在已經有幾個人來跟工會反映有被逼迫的情況。

對此交通部長王國材表示，本次記功是因為基層同仁很辛苦，一個人要顧整個車站，且不只有台鐵局，連帶公路總局、路政司、台灣高鐵等有出勤者，也都一併記功嘉獎，絕對不是要搞分化，未來若有類似情況也會比照辦理。台鐵局副局長馮輝昇表示，以往疏運也會針對有功人員記功，只是記功人數沒有那麼多，這次是針對基層記功，未來也會依照對疏運的貢獻程度給予鼓勵。

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