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王力宏爸「噴1句話」護航！　網秒懂家風不意外了：真的很敢講

王力宏愛妻李靚蕾懷孕五個月，身型變圓潤。（圖／宏聲音樂提供）

▲王大中指控李靚蕾靠懷孕上位。（資料照／宏聲音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾「毀滅式爆料」後，王爸王大中深夜反擊，指控李靚蕾利用肚子裡的孩子威脅結婚，否則將摧毀王力宏的事業。對此，就有不少網友感到匪夷所思，把別人肚子搞大不是理所當然要負責嗎？怎麼還能拿來當反擊的籌碼，「所以懷孕都是女方的錯嗎」、「靠懷孕上位？所以你兩老真瞧不起人」。

王大中昨深夜發布聲明表示，他這輩子最遺憾的事情發生在2013年，那時接到兒子王力宏的電話，得知李靚蕾懷孕了；起初李靚蕾說會獨自帶小孩，怎料沒多久卻改口，「說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業」。雖然王家多數人都覺得這種威脅不能接受，不過他是唯一贊成的結婚，怎料此舉卻成一生最大遺憾。

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這席話讓網友認為，王大中反批李靚蕾靠著懷孕上位，透過肚子裡的寶寶要脅結婚；然而李靚蕾會懷孕，王力宏終究該負責，怎能將責任全推到李靚蕾身上？

▲▼王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

▲王大中深夜發聲明。（圖／宏聲提供）

不少網友刷新三觀表示，「靠懷孕上位是什麼狗屎屁話」、「懷孕了還不一定得娶？這家風」、「都懷孕了要求個名分很正常，還上位咧」、「靠懷孕上位？誰叫你兒子不戴套，還給人家射」、「不戴套才懷孕的，還怪女生懷孕上位」、「靠懷孕上位，還能一起生三個」、「搞到人家懷孕還說人家心存不良」、「你兒子搞大人家肚子還說靠懷孕上位」、「靠懷孕上位？真的很敢講，可以不要讓她懷孕啊」。

針對此說法，李靚蕾也有發文反擊，指她和王力宏一直是以結婚為前提交往，「因此我們交往期間都是內射，長期沒有做任何的避孕措施」，怎料王爸、王媽當時卻要她墮胎，實在令人感到詭異；而當時她也想過，若男方不要這孩子，她會躲起來獨自生養。

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