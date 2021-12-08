▲培育高球人才！石門國小高爾夫球社團，瑞科扶輪贊助經費6萬元。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台北市瑞科扶輪社16位社友今（9日）再度造訪新北市石門國小一起和小朋友玩高爾夫球，持續捐贈高爾夫球社團運動經費6萬元，希望藉此能夠拋磚引玉發揮扶輪精神，體現服務行善，不僅只是付出，更為偏鄉孩子引路陪伴築夢踏實。

石門國小校長蔡清寬指出，近年來感謝體育署大力推動基層高爾夫運動，讓學生在校練習得到支持，但學生更需要至高球場練習及移地培訓，因此對於社友們的持續資助讓高爾夫球的培訓更臻完整，社區各界也非常感謝社友們，持續支持學校發展高爾夫特色課程，期許未來石門能有奧運高爾夫之星。

▲扶輪社友與小朋友進行高球交流。

蔡清寬表示，石門在地就有二座高球場且石門的孩子大部分都熱愛高爾夫運動，雖然有六成左右的清寒弱勢孩子，我們都期待藉由高爾夫球，孩子們未來有翻轉命運和學得一技之長的機會。

台北市瑞科扶輪社Godspeed社長表示，去年扶輪社安排一次聯合服務活動，由國際扶輪3521第11分區捐贈5萬元經費補助該校聘請高爾夫球社團專業教練，繼續指導學生高爾夫球課程。今年繼續再補助6萬元經費，並陪伴學童一起練球，期盼培育學童能夠成為明日高球人才，許石門的孩子一個美好的未來。

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