社會 社會焦點 保障人權

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）被指控將自己的郵局帳戶提款卡交給詐團使用，導致2名受害者被騙錢，但他堅稱提款卡遺失，自己並未涉詐。橋頭地院法官認為，阿輝的帳戶在本案發生之前，餘額僅78元，他人應當沒有竊盜或侵占該帳戶提款卡的動機，加上阿輝事後的反應與常情迥然不同，最終沒有採信他的說詞，並依法判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿輝否認將帳戶提款卡及密碼交給詐團使用，但法官不採信他的說詞。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝被指控在2025年3月15日之前將自己名下的郵局帳戶提款卡、密碼，交給詐騙集團使用，導致2名受害者被詐團騙錢，共計損失9萬4976元。

阿輝到案之後矢口否認涉詐，他強調，錢包曾在2025年3月間遺失，裡面裝有現金和郵局提款卡，因為當天要領薪水，他才會把卡片帶在身上，加上怕忘記密碼，這才把寫有密碼的紙條夾在錢包裡面。

不過，橋頭地院法官表示，經查，阿輝的帳戶在本案發生之前，餘額僅78元，價值不高，他人應當沒有竊盜或侵占該帳戶提款卡的動機，阿輝辯稱提款卡遺失，真實性顯非無疑；此外，阿輝自己也承認，提款卡遺失當下沒有報案，這顯然與一般人帳戶提款卡遭竊或遺失時的反應截然不同。

法官指出，阿輝聲稱是擔心忘記密碼才會寫紙條，但在接受偵查期間，他都能即時說出提款卡密碼，又何必冒著風險將密碼寫下來並放在錢包裡。

法官認為，2名受害者的錢一匯入阿輝的帳戶，短短幾分鐘內就被詐團分次提領一空，可見詐團在犯案之前，就已經確信該帳戶不會遭掛失止付，也早就知道帳戶提款卡密碼，才能這般迅速行動。

最終，法官沒有採信阿輝的說詞，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

