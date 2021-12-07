快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名林姓保母昨（6日）上午帶著3個月大的已癱軟的女嬰，搭乘計程車到基隆長庚醫院急救，後再轉往林口長庚醫院搶救，仍宣告不治，警方報請檢方7日下午進行相驗，為釐清死因將於13日進行解剖。基隆地檢署表示，經檢察官複訊3名關係人，訊後認林姓保母涉過失致死罪嫌，諭令10萬元交保。

▲基隆3月大女嬰突癱軟，保母直接送往基隆長庚醫院急救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市政府社會處6日接獲醫院及警政通報，一名3個月大女嬰6日上午突然癱軟，由保母直接送往基隆長庚醫院急救，後於上午11時左右轉送林口長庚醫院，經急救後仍於下午2時許仍宣告不治。

據了解，照顧陳姓女嬰的林姓保母，平日照顧5名孩子，包含女嬰及女嬰1歲的姊姊；女嬰於今年8月出生，滿月後的女嬰，母親平日會將女嬰送至基隆市南榮路的60多歲林姓保母家代為照顧，僅每周六、日才會將女嬰接回家；女嬰在送醫急救時，身體並無發現明顯外傷。

▲警方報請檢方7日下午進行相驗，為釐清死因將於13日進行解剖。

社會處接獲通報後，立即與家屬及相關單位聯繫瞭解案況，並派由社工聯繫及訪視掌握通報內容、家庭狀況及家中其他子女受照顧情形等，待警政及司法調查期間，會持續提供關懷及相關協助。

涉案保母經社會處透過衛生福利部社會及家庭署「托育人員（保母）登記管理資訊系統」查詢，確認其身分為未登記之非法保母，針對其未登記違規收托部分將依《兒童及少年福利及權益保障法第26條規定》，最高可裁處3萬元罰鍰。

社會處呼籲民眾選擇保母時，可逕洽本市「居家托育服務中心」或透過衛生福利部社會及家庭署「托育媒合平臺」進行查詢，因為合法登記的保母除了要經過專業訓練及考核外，還要接受本府不定期查核及輔導，雇用合法保母，相對讓父母更能安心托育。

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