冬季溫補暖胃養生料理　「貢寮鮑山藥排骨湯」做法報你知

▲新北 「貢寮鮑山藥排骨湯」做法報你知。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

東北季風陸續來到，此時時序正好為「大雪」，天氣變得更冷寒氣更盛。因天氣寒冷大部分人為了補氣，改善手腳冰冷、身體畏寒等問題，因此冬季進補需以溫補為宜，新北市貢寮鮑與山藥搭配排骨煮湯，將可一兼二顧，兼顧暖身又養生的滋補料理。

貢寮鮑是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」的總稱，貢寮鮑生長在潮間帶養殖池的純淨海水中，以天然海藻餵食；貢寮鮑具有優良的蛋白質，且富含多種維生素（葉酸、維生素A）及礦物質（鈣、鐵、碘、鉀）等，是非常營養的海鮮食材。

▲貢寮鮑富含豐富蛋白質為優質溫補食材。

新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、汐止等區，其綿密Q彈的口感廣受饕客們的喜愛，此品種特色為口感Q彈綿密、富含幫助消化的膳食纖維與黏液質，適合秋冬養生調理，因此混合兩種特色食材將可作為暖身健康的美食料理。

富士海鮮老闆娘楊晴惠介紹貢寮鮑山藥排骨湯特色料理作法，貢寮鮑買回家後，用刷子清洗外殼，再抹鹽洗去肉足的黏液川燙後備用。排骨則是放到溫水內，並加入少許鹽浸泡20分鐘，此方法可去除血水和浮沫，接著取出排骨加入麵粉與米酒達到去腥的作用。

▲新北市生產台灣特有「原生種」山藥品種。

山藥前處理則是戴手套將山藥去皮，並切成2公分厚片後放冷凍庫20分鐘，要煮時不退冰直接煮，山藥的口感會更彈牙。取電鍋內鍋加水及米酒淹過排骨，外鍋1杯水，燉煮至冒煙後放入冷凍後的山藥，加水至8分滿，外鍋再加1杯水繼續悶煮。電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔，外鍋放1/3杯水後，稍微悶過即完成香甜潤口的貢寮鮑山藥排骨湯。

漁業處表示，每年的11月至翌年3月期間是貢寮鮑的盛產期，此時的貢寮鮑肉質最為飽滿鮮甜，「貢寮鮑」與「山藥」皆是高貴卻不貴的本土優質特產。更推薦民眾全國首創的「鮮北宴線上虛擬魚市場」，不用出門就能買海鮮挑漁獲，將電商與傳統市場的優點互相結合，在家動手親自料理新鮮魚獲外，也能用行動支持在地漁民發展。

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