永和無頭屍應為中年人！高大成「1關鍵」斷言：此案跟感情無關

記者游瓊華、陳韻如／新北報導

新北市永和保平路巷內大排水溝驚見無頭、無四肢人體軀幹！警方事後到場將遺體打撈上岸，目前遺體確認為男性，而其身體腫脹研判已泡在水裡2天，且連接在軀幹上的殘肢異常對稱，幾乎可確定是人為所致。對此，法醫高大成表示，透過畫面可以推測死者年約40歲，且因身上留有內褲，因此斷言，此案「與感情無關」。

▲永和驚見無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

高大成表示，從死者外表看不出有遭到凌虐，但以遺體曬焦的程度，研判應該已泡水超過2、3天，而兇手將遺體切掉頭部、四肢，僅剩人體軀幹，無非是讓檢警「無法採到指紋」，且應有前科，此外切掉腳部，更是讓人無法辨識「死者的身高到底有多高」。

▲因死者遺體上留有衣物，高大成斷言，此案應與感情無關。（圖／民眾提供）

高大成提到，目前研判死者年約40歲，體重約有80公斤，不過正常來說屍塊的重量也有個4、50公斤，若是單人犯案，再搬運上有些困難，因此研判是2人以上犯罪，是組織性犯案。

此外，由於死者身上還留有內褲，高大成也斷言，此案「與感情較無關係」。他表示，若是感情因素的話，應會全身脫光光。目前警方沿岸尋找遺體斷肢、頭顱，並調閱周邊監視器追查可以人、車，全案正積極偵辦當中。

▲新北永和無頭無四肢浮屍。（圖／翻攝記者爆料網）