　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

永和無頭屍應為中年人！高大成「1關鍵」斷言：此案跟感情無關

記者游瓊華、陳韻如／新北報導

新北市永和保平路巷內大排水溝驚見無頭、無四肢人體軀幹！警方事後到場將遺體打撈上岸，目前遺體確認為男性，而其身體腫脹研判已泡在水裡2天，且連接在軀幹上的殘肢異常對稱，幾乎可確定是人為所致。對此，法醫高大成表示，透過畫面可以推測死者年約40歲，且因身上留有內褲，因此斷言，此案「與感情無關」。

▲▼永和無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲永和驚見無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

高大成表示，從死者外表看不出有遭到凌虐，但以遺體曬焦的程度，研判應該已泡水超過2、3天，而兇手將遺體切掉頭部、四肢，僅剩人體軀幹，無非是讓檢警「無法採到指紋」，且應有前科，此外切掉腳部，更是讓人無法辨識「死者的身高到底有多高」。

▲▼ 高大成 。（圖／民眾提供）

▲因死者遺體上留有衣物，高大成斷言，此案應與感情無關。（圖／民眾提供）

高大成提到，目前研判死者年約40歲，體重約有80公斤，不過正常來說屍塊的重量也有個4、50公斤，若是單人犯案，再搬運上有些困難，因此研判是2人以上犯罪，是組織性犯案。

此外，由於死者身上還留有內褲，高大成也斷言，此案「與感情較無關係」。他表示，若是感情因素的話，應會全身脫光光。目前警方沿岸尋找遺體斷肢、頭顱，並調閱周邊監視器追查可以人、車，全案正積極偵辦當中。

▲▼新北永和無頭無四肢浮屍。（圖／翻攝記者爆料網）

▲新北永和無頭無四肢浮屍。（圖／翻攝記者爆料網）

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

永和無頭男屍DNA比對中！警鎖定「1中和男」　疑因賭債失蹤8日

快訊／上銬搭機照曝光！「帽T殺手」逃亡廈門　今遣返回台

300萬賣公司還倒貼千萬買回　王世堅被哥哥告詐欺結果出爐

花蓮拼裝車疑翻覆墜橋！2男「拋飛河床」　發現已屍僵

永和無頭屍「背部整片焦黑」！高大成曝原因

車禍瞬間曝光！台61線「5車追撞」1命危…大車猛撞屁股碎片噴飛

男子假冒總統特助及黨部主委連闖兩鄉公所　動機不明檢警偵訊中

永和無頭屍應為中年人！高大成「1關鍵」斷言：此案跟感情無關

永和無頭屍「背部特徵曝」！利刃狠剁分屍　警研判在地人犯案

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

永和無頭男屍DNA比對中！警鎖定「1中和男」　疑因賭債失蹤8日

快訊／上銬搭機照曝光！「帽T殺手」逃亡廈門　今遣返回台

300萬賣公司還倒貼千萬買回　王世堅被哥哥告詐欺結果出爐

花蓮拼裝車疑翻覆墜橋！2男「拋飛河床」　發現已屍僵

永和無頭屍「背部整片焦黑」！高大成曝原因

車禍瞬間曝光！台61線「5車追撞」1命危…大車猛撞屁股碎片噴飛

男子假冒總統特助及黨部主委連闖兩鄉公所　動機不明檢警偵訊中

永和無頭屍應為中年人！高大成「1關鍵」斷言：此案跟感情無關

永和無頭屍「背部特徵曝」！利刃狠剁分屍　警研判在地人犯案

網拍平台「殺價王」被殺翻　網友鑽系統漏洞1夜撈180萬商品券

周曉涵床照太辣了凍未條！宥勝拍親熱戲不准老婆探班

肝不好喝嬤「愛心蛤蜊湯」敗血症亡　醫師曝1關鍵原因

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女童奔跑過馬路「秒被撞飛」！身後2童嚇傻

即／媽載上學擦撞大貨車！高中生慘壓輪底下

四肢遭「菜刀剁斷」！永和無頭屍將比對DNA

永和無頭屍！高大成分析「2手法」：熟人犯案

即／台中3歲女童「32F高墜落」！　2F防護網接住撿回一命

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬

人體試驗分屍案　實習醫師成幫兇

更多熱門

相關新聞

永和無頭屍「背部特徵曝」！警研判在地人犯案

永和無頭屍「背部特徵曝」！警研判在地人犯案

新北市永和今(8日)上午10時許驚傳分屍命案，男性死者頭部、四肢均遭利刃砍斷，僅軀幹部分被棄置在保平路巷內大排水溝中，分屍手法宛若古代酷刑「人彘」。據報案人指出，死者背部焦黑，右肩胛上還有一個拳頭大小的紅色印記，不清楚是胎記還是生前遭虐；但警方表示，該紅印應是太陽曬傷所留下。

每天限量500份！新北疫苗接種站再增1站「打就送電影票」

每天限量500份！新北疫苗接種站再增1站「打就送電影票」

獨／北市兄弟爭產哥哥失蹤　疑與永和分屍案有關

獨／北市兄弟爭產哥哥失蹤　疑與永和分屍案有關

填錯地址外送員爆氣摔餐　引發街頭亂鬥

填錯地址外送員爆氣摔餐　引發街頭亂鬥

倒車滑下山坡砸2車　1車尾切兩半1車頭被壓扁

倒車滑下山坡砸2車　1車尾切兩半1車頭被壓扁

關鍵字：

永和保平路大排分屍案死者男性遺體影音高大成軀幹內褲感情無關新北

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面