「填錯地址」淋雨外送員爆氣摔餐　引發1打3街頭大亂鬥

記者陳豐德／新北報導

新北市土城區一名陳姓男子6日晚間叫了外送餐點，卻因為填寫的外送地址有誤，導致外送員周姓男子沒辦法順利送餐，倆人以手機聯繫時發生口角衝突，碰面後周男氣得將餐點丟下，雙方因此爆發扭打互毆，陳男的2名友人勸架不成也加入戰局，警方獲報到場後將雙方帶回偵辦，訊後依照傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

▲因為填錯地址讓外送員怒摔餐點引發互毆。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，案發當晚土城地區飄落著細雨，陳男（21歲）透過外送平台點餐時地址填寫錯誤，讓取完餐的外送員周男（31歲）在土城區慶祥街附近找尋，繞了將近半小時都找不到正確地址，用電話連繫陳男要碰面時雙方火氣都很大，便起了口角衝突。

直至碰面後，周男氣得將餐點砸向地面，引起陳男不滿先行動手，雙方開始於路邊徒手互毆，過程中陳男不敵身形高大的周男高聲呼救，屋內友人劉男、郭男上前勸架後也加入戰局，演變成1打3的亂鬥。

警方獲報到場時劉、郭2人已先行離去，周嫌左胸處開放性傷口、頭部挫傷，陳嫌則是手部及脖子擦挫傷，警方調閱監視器釐清經過後，也另行通知劉、郭2人到案說明，訊後將4人依照傷害以及妨害秩序罪嫌函送偵辦。

▼點餐的陳男手部以及脖子有擦挫傷也提出告訴。（圖／記者陳豐德翻攝）



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