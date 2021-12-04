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警調查6年前桃園海域無名女屍　女兒落淚指認：有感覺是我母親

▲警調查6年前桃園海域無名女屍 女兒淚指認「我有感覺是我母親」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警調查6年前桃園海域無名女屍，女兒淚指認「我有感覺是我母親」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

6年前桃園竹圍海域發現1名身分不明浮屍，身上無證件，指紋也無法採證辨識，桃園市政府火化後以「無名女之靈骨」將骨灰供奉在無主納骨塔。基隆警組長許耀彬重啟調查，發現就是蘆竹失蹤婦人，循線找到她的家人並比對確認身分，女兒潸然淚下直說，「我有感覺到就是我的母親！」

基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬搜尋交叉分析比對上百筆資料，於2021年10月間比對出桃園蘆竹1名2015年間失蹤的64歲劉姓婦人，特徵相近，遂重啓調查。警方通知劉婦的女兒到場並提示分析資料，家屬潸然淚下直說，「我有感覺到這具無名屍，就是我的母親！」

▲警調查6年前桃園海域無名女屍 女兒淚指認「我有感覺是我母親」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方通知劉婦的女兒到場並提示分析資料。

劉婦的女兒說，母親失蹤迄今6年，她們用盡一切的方法尋找，也曾無助的求神問卜，可惜都沒有消息，至今雖已過了6年，但她們仍然不放棄，盼望有一天能奇蹟出現，母親能回家團聚。

警方採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達6年的劉姓婦人，12月2日再經桃園地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為「無名女」正名。

後續家屬將擇日至桃園市大園區無主納骨塔為劉婦辦法會及遷葬晉塔安奉，讓離家6年的劉婦不再是無主孤魂，有名有姓，可以落葉歸根，了結家屬一樁心願。

▲警調查6年前桃園海域無名女屍 女兒淚指認「我有感覺是我母親」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲家屬將擇日至桃園市大園區無主納骨塔為劉婦辦法會及遷葬晉塔安奉。

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