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獨／李應元骨灰植存長眠法鼓山　追隨已故聖嚴法師

記者郭世賢／新北報導

前駐泰代表李應元11月11日晚間六點多因壺腹癌病逝，享壽68歲，11月30日於台北市第二殯儀館舉行家祭，不另外舉行公祭、不設靈堂，火化後；骨灰也在12月2日法鼓山金山環保生命園區植存。沒有繁瑣儀式，在法鼓山方丈果暉法師帶領下，家屬靜默禱10分後，分別把骨灰倒入3個洞中，追隨已故的聖嚴法師。

▲李應元骨灰植存長眠法鼓山。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲李應元遺孀黃月桂與2兒子把骨灰倒入洞中，就此長眠於大地。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

12月2日下午1時許由長子帶著骨灰，進入法鼓山金山環保生命園區，而李應元遺孀黃月桂、次子、胞弟李宗明低調現身，植存程序簡單，沒有鮮花及供品，沒有繁瑣儀式，在家屬及法鼓山方丈果暉法師靜默祝禱10分鐘後，把骨灰倒入事前挖好3個洞中，就此長眠於大地。

2007年11月在聖嚴法師推動下，法鼓山金山環保生命園區啟用，成為台灣首個骨灰植存的自然葬區，法鼓山崇尚環保理念，園區不立碑、不立牌。根據殯葬管理條例第19條規定，凡在殯葬設施外，主管機關劃定的公園、綠地森林或適當場所內進行骨灰拋、灑，稱為「植存」。

▲李應元骨灰植存長眠法鼓山 追隨已故聖嚴法師。（圖／記者郭世賢攝）

▲李應元骨灰倒入事前挖好3個洞中。

李應元11月30日告別式未舉行公祭，家屬也婉謝部分政治人物到場致意。而總統蔡英文親頒褒揚令，並向家屬致意外，也獻花三鞠躬致意，同時向李應元的家屬表達慰問。另外，前民進黨席卓榮泰、前僑委會委員長張富美亦出席告別式。

李應元的胞弟李宗明會後受訪表示，有向總統說明，李應元的骨灰將植存在法鼓山園區，回歸大自然、化作春泥更護花護台灣。他說，李應元即使到生命最後一刻，仍用實際行動，實踐環保理念。在後事的安排上，他表示哥嫂都希望低調、莊嚴，用最簡單的方式，讓他能瀟灑的離開，家屬有感受到總統跟府方的關心跟幫忙。

▲▼總統蔡英文出席李應元告別式，親自頒授褒揚令。（圖／總統府影片）

▲總統蔡英文11月30日出席李應元告別式，獻花三鞠躬致意。（圖／翻攝總統府影片）

李應元在前總統陳水扁執政時期擔任勞委會主委、行政院秘書長、不分區立委。蔡英文執政後，再次邀請他出任環保署署長，並在2020年5月展開第二任任期時，原任駐泰代表童振源返台接任僑委會委員長，李應元則接掌駐泰代表。

出身在雲林縣崙背鄉的李應元，畢業於國立台灣大學公共衛生學系，並且考取同系研究所就讀，在研究所期間由於受到《台灣時報》邀請跑醫藥新聞，就積極參與黨外活動，之後受到美麗島事件發生影響，李應元遂投入反對運動。

▲▼總統蔡英文出席李應元告別式，親自頒授褒揚令。（圖／總統府影片）

▲總統蔡英文親自頒授褒揚令。（圖／總統府影片）

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